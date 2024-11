Mike Tyson x Jake Paul: veja onde assistir e horário

Encarada oficial entre Tyson e Paul (Foto: Christian Petersen / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 05:10 • Arlington (EUA)

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), a partir das 22h de Brasília. O evento começa a partir das 19h30 (horário de Brasília), com transmissão da Netflix (todo o card) e do Most Valuable Promotions (card preliminar) pelo Youtube.

➡️ Com tapa na cara, pesagem de Mike Tyson e Jake Paul esquenta

Desde 2005 sem lutar, Mike Tyson está de volta aos ringues. A lenda do boxe irá lutar contra Jake Paul, um dos maiores influenciadores do mundo, que luta profissionalmente desde 2020. Para o combate ocorrer, o veterano solicitou algumas mudanças das regras convencionais do esporte.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Uma das mudanças que chamaram a atenção é o tempo de cada um dos oito rounds. Em vez de três minutos, serão apenas dois. Tyson contou que solicitou a mudança para tornar a luta mais ativa, já que não terá que gastar muito mais energia. Outra regra diferente é o peso das luvas. No equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6kg), é de 10 onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de 15 de novembro, será de 14 onças (cerca de 397g).

O clima entre os boxeadores era tranquilo, com troca de elogios entre ambos. Porém, na pesagem oficial de quinta-feira (14), o clima esquentou. Após ser provocado, Tyson acertou um tapa na cara de Paul. Depois da agressão, o veterano foi retirado do palco e o influenciador xingou o adversário na entrevista.

Mike Tyson acerta um tapa na cara de Jake Paul (Foto: Christian Petersen / AFP)

Além de Tyson e Paul, outros três combates serão realizados no card principal. A porto-riquenha Amanda Serrano encara a campeã irlandesa Katie Taylor, pelo título unificado do peso-leve. O americano Mario Barrios defende o cinturão dos meio-médios da WBC contra o compatriota Abel Ramos. E o brasileiro Whindersson Nunes enfrenta o indiano Neeraj Goyat. No card preliminar, três lutas abrem o evento, às 19h30m (de Brasília).

➡️ Whindersson ironiza participação em Tyson x Paul: ‘Sinto como se tivesse mentido no currículo’

Saiba de todos os detalhes de Tyson x Paul.

FICHA TÉCNICA

TYSON X PAUL — ARLINGTON, ESTADOS UNIDOS

📆 Data: 15 de novembro de 2024

⏰ Horário: A partir de 19h30m (de Brasília), o card preliminar

🌍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, (EUA)

📺 Onde assistir: Netflix (todo o card) e no Youtube da Most Valuable Promotions (card preliminar)

Card Principal:

Mike Tyson x Jake Paul

Katie Taylor x Amanda Serrano

Mario Barrios x Abel Ramos

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

Card Preliminar:

Shadasia Green x Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica

Bruce Carrington Jr. vs. Dana Coolwell