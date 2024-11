Com ‘pouca paciência’, Mike Tyson dispara em coletiva: ‘Não vou perder’

Mike Tyson e Jake Paul participaram de entrevista coletiva antes da grande luta desta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA), com transmissão da Netflix, às 22h (de Brasília). Monossilábico, o ex-campeão mundial de boxe deu respostas curtas e se irritou com repórter durante resposta. Já o influenciador, provocou o adversário e relembrou polêmica.

Nas primeiras perguntas, Mike respondeu de forma curta, o que seria comum durante todo o evento.

— Estou pronto. Estou de volta, feliz por estar aqui — afirmou Mike.

Logo depois, Tyson não gostou quando foi perguntado sobre qual seria a postura dele, caso perdesse a luta para Jake Paul.

— Eu não vou perder — disparou o pugilista, que arrancou aplausos e risadas do público. Porém, a repórter fez a pergunta novamente, que irritou Tyson.

— Não vou perder! Você ouviu o que eu disse? — respondeu Mike.

Mike Tyson foi campeão mundial de boxe (Foto: Ed Mulholland / AFP)

Já Jake Paul, falou mais durante a coletiva e provocou seu adversário. O influenciador apareceu com diamantes em sua orelha, uma clara referência à famosa luta em que Tyson mordeu Evander Holyfield.

— Não vou ter minhas orelhas mordidas na sexta. Então, estou com meus protetores de ouvido com pontas de diamante — provocou Paul.

Jake Paul com "proteção" na orelha (Foto: Ed Mulholland / AFP)

A luta Tyson x Paul está programada para oito rounds de dois minutos, mas Mike Tyson afirma que o combate irá se encerrar antes, com um nocaute.

— Alguém vai ser colocado para dormir. Vai ser uma guerra. Nós dois batemos pesado. Não vai durar os 16 minutos — analisou Mike.

O card também contará com outras três lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; o americano Mario Barrios diante do compatriota Abel Ramos; e o brasileiro Whindersson Nunes versus o indiano Neeraj Goyat.