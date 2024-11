Com tapa na cara, pesagem de Mike Tyson e Jake Paul esquenta

Mike Tyson e Jake Paul fizeram a encarada, que também é a pesagem oficial, nesta quinta-feira (14), no Toyota Music Factory, em Irving, Texas (EUA). A lenda do boxe perdeu a paciência com o influenciador e deu um tapa na cara do adversário. Após a agressão, Paul seguiu nas provocações e xingou o ex-campeão mundial. Além do evento principal, outros lutadores animaram a noite texana.

As duas primeiras encaradas foram tranquilas, sem provocações. Os ânimos se agitaram na vez entre Shadasia Green e Melinda Watpool. Muito próximas uma da outra, a canadense empurrou a americana, que respondeu da mesma maneira.

Único brasileiro no card, Whinderson Nunes teve encarada divertida com Neeraj Goyat. O indiano fez cócegas no piauiense, que riu da atitude do adversário. A encarada teve a benção de Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Na entrevista, o "Spider" serviu como tradutor do influenciador, que não sabe falar inglês.

A tranquilidade voltou nas encaradas entre Mario Barrios e Abel Ramos e Katie Taylor e Amanda Serrano, cujas lutas valem títulos. No combate masculino, Barrios defende o cinturão meio-médio da WBC. Já no confronto feminino, a irlandesa quer se manter campeã unificada peso-leve do boxe.

Encarada de Katie Taylor e Amanda Serrano (Foto: Christian Petersen / AFP)

Na grande encarada da noite, entre Jake Paul e Mike Tyson, o clima esquentou. O influenciador provocou a lenda do boxe, que deu um tapa na cara do oponente. Após a agressão, Paul provocou Tyson com caras e bocas, mostrando que estava mais calmo que o adversário. Após isso, Mike Tyson foi retirado do palco, enquanto Jake Paul continuou as provocações.

- Ele está bravo, Mike Tyson tem um tapa fofo, mas amanhã ele tem que bater forte p*. Eu estou ansioso, p*. Ele bate como uma v*. É pessoal agora, ele tem que morrer - disparou Paul.

Mike Tyson acerta um tapa na cara de Jake Paul (Foto: Christian Petersen / AFP)

O confronto entre Mike Tyson e Jake Paul acontece nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, em Arlington, no Texas (EUA), com transmissão ao vivo pela Netflix, a partir das 22h de Brasília. O card também conta com outras três lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano enfrenta a irlandesa Katie Taylor; o americano Mario Barrios encara o compatriota Abel Ramos; e o brasileiro Whindersson Nunes pega o indiano Neeraj Goyat.