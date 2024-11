Whindersson Nunes recebeu a oportunidade de participar do evento em que Mike Tyson enfrentará Jake Paul, nesta sexta-feira (15), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA), com transmissão da Netflix, às 22h (de Brasília). O brasileiro, que lutará contra Neeraj Goyat na abertura do card principal, brincou na coletiva de imprensa de quarta-feira (13) ao ser perguntado sobre sua participação no espetáculo.

— Me sinto como se tivesse mentido no currículo e tivessem me aceitado no emprego após ver todas essas pessoas de peso aqui — afirmou Whindersson.

Jake Paul, durante a coletiva, ressaltou a dimensão do evento que irá estrelar ao lado de Tyson:

— Vai ser a maior bilheteria da história fora de Las Vegas. Os números não mentem. Então, as pessoas querem assistir e esta é uma conquista incrível. Créditos para Katie Taylor, Amanda Serrano, Tyson e para todos que estão neste card.

O evento será realizado no At&t Stadium, que é o estádio do Dallas Cowboys, equipe da NFL. A arena possui capacidade para 80 mil pessoas, mas, quando adaptada para outras modalidades, pode receber até 111 mil espectadores.

Além de Jake Paul x Mike Tyson e Whinderson Nunes x Neeraj Goyat, o card contará com outras lutas: a porto-riquenha Amanda Serrano contra a irlandesa Katie Taylor; o americano Mario Barrios diante do compatriota Abel Ramos.