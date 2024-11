Quem é mais rico? Veja o tamanho das fortunas Mike Tyson e Jake Paul

Em quase 20 anos de uma carreira profissional repleta de títulos no boxe, Mike Tyson acumulou uma fortuna de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões na cotação atual) com prêmios e patrocínios, segundo o jornal norte-americano "New York Times". No entanto, Tyson chegou a declarar falência em 2003 após gastar sua fortuna com um estilo de vida caro e extravagante.