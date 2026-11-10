Londrina-PR x Náutico: onde assistir, horário e escalações
Londrina-PR x Náutico: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Londrina-PR e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Londrina-PR foi derrotado pelo Botafogo-SP por 4 a 0, pela Série B, em 5 de novembro. Já o Náutico foi derrotado pelo CRB-AL por 3 a 0, pela Série B, em 7 de novembro.
Na tabela de classificação, o Londrina-PR ocupa a 17ª colocação, enquanto o Náutico está em 15º lugar.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 11 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de novembro de 2026, às 19h
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
Rodada: 38
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Londrina-PR
Técnico: Hugo Chacon
Maurício Kozlinski; Artur, Wallace, Caio e André Dhominique; Matheus, Lucas Marques e Geovane Meurer; Herbert, João Andrade e Igor Bahia.
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
G. Guruceaga; Luiz Paulo, Betão, Wanderson e Reginaldo; Samuel, Luiz Felipe e Victor Andrade; Luiz Cláudio, Derek e Kauã Maranhão.
Onde Assistir
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