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Livorno x Pescara: onde assistir, horário e escalações

Livorno x Pescara: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Livorno x Pescara
Onde assistir ao vivo a partida entre Livorno e Pescara pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Livorno e Pescara se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Armando Picchi, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Livorno vem de vitória em Livorno por 3 x 2 contra o Pianese, em 26 de setembro, pela Serie C1. Nos jogos anteriores, empatou em Guidonia Montecelio 1937 por 1 x 1 com o Livorno e venceu em Livorno por 3 x 2 contra o Vado, ambos pela Serie C1 2026/2027.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
Rodada: 8
Fase: Girone B

O Pescara vem de derrota em Pescara por 1 x 2 contra o Spezia, em 27 de setembro, pela Serie C1. Antes, venceu o Vado por 1 x 0 e empatou em Pescara por 1 x 1 com o Gubbio, também pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Armando Picchi, Livorno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; N. Falasco, F. Veseli, M. Bachini e S. Regazzetti; A. Rizza, N. Haas e T. Arrigoni; A. Bacciardi, M. Aramu e G. Gabbiani.

Pescara
Técnico: A. Buscè
I. Saio; G. Letizia, R. Capellini, F. Pellacani e F. Donati; J. Sardo, L. Valzania e P. Vitali; A. Ferraris, M. D'Ausilio e G. Parigi.

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