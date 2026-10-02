Livorno x Pescara: onde assistir, horário e escalações

Livorno e Pescara se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Armando Picchi, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Livorno vem de vitória em Livorno por 3 x 2 contra o Pianese, em 26 de setembro, pela Serie C1. Nos jogos anteriores, empatou em Guidonia Montecelio 1937 por 1 x 1 com o Livorno e venceu em Livorno por 3 x 2 contra o Vado, ambos pela Serie C1 2026/2027.

continua após a publicidade

FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Armando Picchi, Livorno

Rodada: 8

Fase: Girone B

O Pescara vem de derrota em Pescara por 1 x 2 contra o Spezia, em 27 de setembro, pela Serie C1. Antes, venceu o Vado por 1 x 0 e empatou em Pescara por 1 x 1 com o Gubbio, também pela Serie C1 2026/2027.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 3 de outubro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Armando Picchi, Livorno

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Livorno

Técnico: C. Lucarelli

Miguel Ángel Martínez; N. Falasco, F. Veseli, M. Bachini e S. Regazzetti; A. Rizza, N. Haas e T. Arrigoni; A. Bacciardi, M. Aramu e G. Gabbiani.

Pescara

Técnico: A. Buscè

I. Saio; G. Letizia, R. Capellini, F. Pellacani e F. Donati; J. Sardo, L. Valzania e P. Vitali; A. Ferraris, M. D'Ausilio e G. Parigi.