Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo LIV REA 4ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro István Kovács Assistentes Mihai Marica e Ferencz Tunyogi Var Bastian Dankert Onde assistir

O Liverpool chega para o confronto em um momento de alívio, mas ainda sob pressão. O técnico Arne Slot, que estava ameaçado de demissão, conseguiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Aston Villa no fim de semana, encerrando uma sequência que quase o levou a um recorde negativo histórico de derrotas.

O Real Madrid, comandado pelo ex-jogador do Liverpool Xabi Alonso, atravessa uma fase espetacular, com 13 vitórias em 14 jogos na temporada. A equipe lidera La Liga, embalada por vitórias no "El Clasico" contra o Barcelona e uma goleada sobre o Valencia. Na Champions League, o time também mantém 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos).

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Real Madrid pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Real Madrid

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max

🟨 Arbitragem: István Kovács (árbitro); Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (assistentes); Marcel Birsan (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot):

Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

Liverpool e Real Madrid voltam a se enfrentar pela Champions League depois do confronto da temporada passada (Foto: Oli SCARFF / AFP)

