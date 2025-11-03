Liverpool x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Liverpool chega para o confronto em um momento de alívio, mas ainda sob pressão. O técnico Arne Slot, que estava ameaçado de demissão, conseguiu uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Aston Villa no fim de semana, encerrando uma sequência que quase o levou a um recorde negativo histórico de derrotas.
O Real Madrid, comandado pelo ex-jogador do Liverpool Xabi Alonso, atravessa uma fase espetacular, com 13 vitórias em 14 jogos na temporada. A equipe lidera La Liga, embalada por vitórias no "El Clasico" contra o Barcelona e uma goleada sobre o Valencia. Na Champions League, o time também mantém 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos).
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Real Madrid pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool x Real Madrid
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: István Kovács (árbitro); Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (assistentes); Marcel Birsan (quarto árbitro)
📺 VAR: Bastian Dankert
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot):
Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):
Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe
