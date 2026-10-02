Leatherhead x Hanworth Villa: onde assistir, horário e escalações

Leatherhead e Hanworth Villa se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Fetcham Grove, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Leatherhead vem de vitória fora de casa contra o Kingstonian por 1 a 0, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Fetcham Grove, Leatherhead, Surrey

Fase: Classificatória da 3ª rodada

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Hanworth Villa vem de vitória fora de casa contra o Pagham por 6 a 0, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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