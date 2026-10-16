Kidderminster Harriers x Solihull Moors: onde assistir, horário e escalações

Kidderminster Harriers e Solihull Moors se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Aggborough Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Kidderminster Harriers joga em casa, no Aggborough Stadium, localizado em Kidderminster, Worcestershire, buscando avançar na competição da FA Cup 2026/2027.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Aggborough Stadium, Kidderminster, Worcestershire

Fase: 4ª rodada classificatória

O Solihull Moors visita o Aggborough Stadium para o confronto da 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, buscando a classificação para as próximas fases do torneio.

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Onde assistir