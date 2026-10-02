Kettering Town x Worcester City: onde assistir, horário e escalações

Kettering Town e Worcester City se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Latimer Park, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Kettering Town vem de vitória por 2 a 0 diante do Quorn, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Latimer Park, Kettering, Northamptonshire

Fase: classificatória da 3ª rodada

continua após a publicidade

O Worcester City vem de vitória por 2 a 1 diante do Stratford Town, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.

Onde assistir