Juventus x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações
Juventus x OH Leuven: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Juventus e OH Leuven se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (horário de Brasília), no Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, em Biella, pela 5ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, a Juventus foi derrotada pelo Lyon por 0 a 6, pela Copa da UEFA Feminina, em 11 de novembro. Já o OH Leuven empatou com o Køge por 1 a 1, pela mesma competição, em 11 de novembro.
Na tabela de classificação da Copa da UEFA Feminina, Juventus e OH Leuven disputam a 5ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 18 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, Biella
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 18 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, Biella
Rodada: 5
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Juventus
Técnico: Isaac Guerrero
D. de Jong; M. Lenzini, C. Salvai, K. Sylla e Estela Carbonell; E. Schatzer, M. Hayashi e Tatiana Pinto; M. Pavan, D. Noordman e Alba Redondo.
OH Leuven
Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; K. Smit, S. Janssen, S. Gielen e K. Everaerts; J. Biesmans, A. Bosteels e L. Hoekx; J. Kuijpers, I. Papatheodorou e J. Conijnenberg.
Mais LANCE!
Alemanha x Holanda: onde assistir, horário e escalações
Alemanha x Holanda: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (16/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Suíça x Escócia: onde assistir, horário e escalações
Suíça x Escócia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Grécia x Sérvia: onde assistir, horário e escalações
Grécia x Sérvia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Ronaldinho volta aos gramados: veja onde assistir e horário
Brasileiro será titular do Ravenna no confronto com o Forlì FC, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano
Perugia x Torres: onde assistir, horário e escalações
Perugia x Torres: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Monopoli: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Internacional x Flamengo: onde assistir à final da Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelo jogo da volta da Copa do Brasil Feminina
Mirassol x Atlético Mineiro: onde assistir, horário e escalações
Mirassol x Atlético Mineiro: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Portugal x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações
Portugal x Dinamarca: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Noruega x Gales: onde assistir, horário e escalações
Noruega x Gales: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Chapecoense x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam e partida atrasada do Brasileirão
Campinas x Cruzeiro na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13) em partida adiantada da 11ª rodada
Brasil x Japão: onde assistir, horário e escalações
Seleção Brasileira entra em campo às 7h15 (de Brasília), em Singapura
Argentina x Uruguai: onde assistir, horário e escalações
Argentina x Uruguai: pela fase de amistosos do Amistosos Internacionais 2026.
Sérvia x Alemanha: onde assistir, horário e escalações
Sérvia x Alemanha: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações
Holanda x Grécia: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Juventude x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações
Juventude x Botafogo-SP: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
CRB-AL x Ceará: onde assistir, horário e escalações
CRB-AL x Ceará: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.