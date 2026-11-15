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Ronaldinho volta aos gramados: veja onde assistir e horário

Brasileiro será titular do Ravenna no confronto com o Forlì FC, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/11/2026 12:19
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Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)
Ex-craque retorna aos gramados (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Ronaldinho Gaúcho voltará a disputar uma partida oficial neste domingo (15), após 11 anos longe dos gramados. O meia-atacante será titular do Ravenna no confronto com o Forlì FC, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano.

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A última partida oficial de Ronaldinho foi disputada em 2015, quando defendia o Fluminense. O brasileiro foi confirmado entre os titulares pelo técnico Andrea Mandorlini, que anunciou a escalação da equipe no esquema com três atacantes.

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- Jogaremos no 4-3-3 e Ronaldinho será titular - explicou o técnico Andrea Mandorlini em entrevista antes da partida.

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Veja onde assistir

O retorno de Ronaldinho aos gramados terá transmissão da RedeTV!, na TV aberta, e da CNN Esportes, pelo YouTube. A partida começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Comunale Bruno Benelli, em Ravena, na Itália.

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A expectativa pela volta do "Bruxo" movimentou a cidade italiana. Para receber mais torcedores no clássico regional, o Estádio Bruno Benelli ganhou uma arquibancada provisória, ampliando sua capacidade de público.

Os ingressos para a partida foram vendidos por valores entre 20 euros (cerca de R$ 125) e 150 euros (aproximadamente R$ 935). As entradas estão esgotadas.

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Na segunda colocação do Grupo B, o Ravenna soma 29 pontos após 13 rodadas e segue na disputa pelo acesso à Série B. O Forlì, adversário deste domingo, ocupa o 14º lugar, com 15 pontos.

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Ronaldinho Gaúcho mostra habilidade durante treinamento do Ravenna, na Itália
Ronaldinho Gaúcho mostra habilidade durante treinamento do Ravenna, na Itália, antes de retorno aos gramados neste domingo (15). Veja onde assistir ao confronto (Foto: Reprodução)
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