Ronaldinho volta aos gramados: veja onde assistir e horário

Ronaldinho Gaúcho voltará a disputar uma partida oficial neste domingo (15), após 11 anos longe dos gramados. O meia-atacante será titular do Ravenna no confronto com o Forlì FC, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano.

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A última partida oficial de Ronaldinho foi disputada em 2015, quando defendia o Fluminense. O brasileiro foi confirmado entre os titulares pelo técnico Andrea Mandorlini, que anunciou a escalação da equipe no esquema com três atacantes.

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- Jogaremos no 4-3-3 e Ronaldinho será titular - explicou o técnico Andrea Mandorlini em entrevista antes da partida.

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Veja onde assistir

O retorno de Ronaldinho aos gramados terá transmissão da RedeTV!, na TV aberta, e da CNN Esportes, pelo YouTube. A partida começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Comunale Bruno Benelli, em Ravena, na Itália.

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A expectativa pela volta do "Bruxo" movimentou a cidade italiana. Para receber mais torcedores no clássico regional, o Estádio Bruno Benelli ganhou uma arquibancada provisória, ampliando sua capacidade de público.

Os ingressos para a partida foram vendidos por valores entre 20 euros (cerca de R$ 125) e 150 euros (aproximadamente R$ 935). As entradas estão esgotadas.

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Na segunda colocação do Grupo B, o Ravenna soma 29 pontos após 13 rodadas e segue na disputa pelo acesso à Série B. O Forlì, adversário deste domingo, ocupa o 14º lugar, com 15 pontos.

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