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Sérvia x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

Sérvia x Alemanha: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 08:40
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Sérvia x Alemanha, jogo da UEFA Nations League 2026/2027, bandeiras da Sérvia e da Alemanha.
Sérvia e Alemanha se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

A bola volta a rolar pela Uefa Nations League 2026/27. A Sérvia recebe a Alemanha nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em Belgrado, pela quinta rodada do grupo A2 da Liga A. Os donos da casa já estão eliminados da disputa pelas quartas de final, mas ainda tentam somar os primeiros pontos para buscar a terceira colocação. Já os alemães seguem na briga pela classificação e precisam vencer para depender apenas dos próprios resultados na última rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.

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Ficha do jogo

SÉR
ALE
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
13/11/2026, 16:45
Local
Stadion Rajko Mitić - Beograd
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

A Sérvia chega pressionada para o confronto após uma campanha abaixo das expectativas na competição. Já eliminada da disputa pelas quartas de final, a equipe ainda busca os primeiros pontos no grupo A2. O objetivo dos comandados de Veljko Paunovic é conquistar a vitória para manter viva a possibilidade de alcançar a terceira colocação e disputar os playoffs pela permanência na Liga A. O volante Aleksandar Stanković é dúvida para a partida.

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A Alemanha, por sua vez, ainda sonha com uma vaga nas quartas de final. A equipe comandada por Jürgen Klopp precisa vencer em Belgrado para chegar à última rodada dependendo apenas de seus próprios resultados. Para esta convocação, o treinador chamou 24 jogadores e manteve a base do elenco que vem trabalhando na sequência da temporada. Os germânicos terão força máxima à disposição.

Ficha técnica

SÉRVIA X ALEMANHA

🏆 Competição: 5ª rodada do grupo A2 da Liga A da Uefa Nations League 2026/27

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Belgrado, na Sérvia

📺 Transmissão: Disney+ (plano premium)

Prováveis escalações

Sérvia (Técnico: Veljko Paunovic): Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Milenkovic, Babic, Erakovic e Terzic; Zivkovic, Milinkovic-Savic e Tadic; Cvetkovic e Jovic.

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Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Kimmich; Karl, Nmecha e Wirtz; Havertz.

Sérvia x Alemanha, jogo da UEFA Nations League 2026/2027, bandeiras da Sérvia e da Alemanha.
Sérvia e Alemanha se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

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