Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (16/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (16) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela Uefa Nations League, Serie C1 e amistosos de seleções. Os destaques ficam para Ilhas Faroé x Moldávia, Cazaquistão x Eslováquia, Estônia x Bulgária, Islândia x Luxemburgo e Lituânia x Liechtenstein.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 16 de novembro de 2026):
UEFA Nations League
12h – Ilhas Faroé x Moldávia
12h – Cazaquistão x Eslováquia
14h – Estônia x Bulgária
14h – Islândia x Luxemburgo
14h – Lituânia x Liechtenstein
16h45 – Gibraltar x Malta
16h45 – Alemanha x Holanda – Disney+ e ESPN
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16h45 – Suíça x Escócia
16h45 – Macedônia do Norte x Eslovênia
16h45 – Grécia x Sérvia – Disney+ e Sportv
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