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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (16/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 06:00
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Josha Vagnoman e Panagiotis Retsos disputam bola em Alemanha x Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)
Josha Vagnoman e Panagiotis Retsos disputam bola em Alemanha x Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache / AFP)

A segunda-feira (16) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela Uefa Nations League, Serie C1 e amistosos de seleções. Os destaques ficam para Ilhas Faroé x Moldávia, Cazaquistão x Eslováquia, Estônia x Bulgária, Islândia x Luxemburgo e Lituânia x Liechtenstein.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 16 de novembro de 2026):

UEFA Nations League

12h – Ilhas Faroé x Moldávia

12h – Cazaquistão x Eslováquia

14h – Estônia x Bulgária

14h – Islândia x Luxemburgo

14h – Lituânia x Liechtenstein

16h45 – Gibraltar x Malta

16h45 – Alemanha x Holanda – Disney+ e ESPN

Clique para assistir no Disney+!
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

16h45 – Suíça x Escócia

16h45 – Macedônia do Norte x Eslovênia

16h45 – Grécia x Sérvia – Disney+ e Sportv

Clique para assistir no Sportv

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