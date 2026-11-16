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Suíça x Escócia: onde assistir, horário e escalações

Suíça x Escócia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 05:20
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Suiçe e Escócia se enfrentam pela Nations League
Suiça recebe a Escócia pela Nations League (Foto gerada por IA)

A bola volta a rolar pela UEFA Nations League 2026/27. Suíça e Escócia se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Berit Sitterstadion, em St. Gallen, pela sexta rodada da Liga B. O confronto coloca frente a frente duas seleções que brigam diretamente na parte de cima e intermediária da tabela de classificação para consolidar suas campanhas na fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+ e o Lance! acompanha todos os lances em tempo real.

Ficha do jogo

SUÍ
ESC
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
16/11/2026, 16:45
Local
Berit Sitterstadion - St. Gallen
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

A Suíça entra em campo diante de sua torcida em busca de uma vitória importante na UEFA Nations League 2026/27. Atualmente ocupando a 3ª colocação do grupo na Liga B, a seleção suíça vem de um empate sem gols fora de casa contra a Eslovênia e aposta no fator casa em St. Gallen para somar três pontos e ganhar posições na tabela.

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A Escócia, por sua vez, atravessa bom momento na competição continental e ocupa a vice-liderança da chave. No compromisso mais recente, os escoceses venceram a Macedônia do Norte por 2 a 1 diante de sua torcida. Com o moral elevado pelo triunfo, a equipe visita os suíços de olho em um resultado positivo para defender a 2ª colocação do grupo na Liga B.

Onde assistir

  • Competição: UEFA Nations League (League B)
  • 📅 Data: 16 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Berit Sitterstadion, St. Gallen
  • 📺 Onde assistir: Espn 4 Disney+
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: UEFA Nations League 2026/2027
Data e horário: 16 de Novembro de 2026, às 16h45
Local: Berit Sitterstadion, St. Gallen
Rodada: 6
Fase: League B

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Escalações prováveis

Suíça
Técnico: M. Yakın
G. Kobel; S. Britschgi, M. Akanji, N. Elvedi e Z. Athekame; R. Freuler, D. Zakaria e M. Aebischer; F. Rieder, D. Ndoye e B. Embolo.

Escócia
Técnico: S. Pocognoli
A. Gunn; K. Tierney, L. Graham, A. Robertson e R. Porteous; B. Gilmour, L. Ferguson e J. McGinn; S. McTominay, B. Gannon-Doak e C. Adams.

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