Suíça x Escócia: onde assistir, horário e escalações
Suíça x Escócia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
A bola volta a rolar pela UEFA Nations League 2026/27. Suíça e Escócia se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Berit Sitterstadion, em St. Gallen, pela sexta rodada da Liga B. O confronto coloca frente a frente duas seleções que brigam diretamente na parte de cima e intermediária da tabela de classificação para consolidar suas campanhas na fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney+ e o Lance! acompanha todos os lances em tempo real.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Suíça entra em campo diante de sua torcida em busca de uma vitória importante na UEFA Nations League 2026/27. Atualmente ocupando a 3ª colocação do grupo na Liga B, a seleção suíça vem de um empate sem gols fora de casa contra a Eslovênia e aposta no fator casa em St. Gallen para somar três pontos e ganhar posições na tabela.
A Escócia, por sua vez, atravessa bom momento na competição continental e ocupa a vice-liderança da chave. No compromisso mais recente, os escoceses venceram a Macedônia do Norte por 2 a 1 diante de sua torcida. Com o moral elevado pelo triunfo, a equipe visita os suíços de olho em um resultado positivo para defender a 2ª colocação do grupo na Liga B.
Onde assistir
- Competição: UEFA Nations League (League B)
- 📅 Data: 16 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Berit Sitterstadion, St. Gallen
- 📺 Onde assistir: Espn 4 Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: UEFA Nations League 2026/2027
Data e horário: 16 de Novembro de 2026, às 16h45
Local: Berit Sitterstadion, St. Gallen
Rodada: 6
Fase: League B
Escalações prováveis
Suíça
Técnico: M. Yakın
G. Kobel; S. Britschgi, M. Akanji, N. Elvedi e Z. Athekame; R. Freuler, D. Zakaria e M. Aebischer; F. Rieder, D. Ndoye e B. Embolo.
Escócia
Técnico: S. Pocognoli
A. Gunn; K. Tierney, L. Graham, A. Robertson e R. Porteous; B. Gilmour, L. Ferguson e J. McGinn; S. McTominay, B. Gannon-Doak e C. Adams.
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