Brasil x Japão: onde assistir, horário e escalações

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. O confronto marca o primeiro compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti nesta Data Fifa, que será encerrada no dia 17 de novembro, com outro duelo contra Singapura. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo BRA JAP Amistoso Internacional Data e Hora 14/11/2026, 7:15 Local Estádio Nacional de Singapura Árbitro Jansen Foo Chuan Hui Assistentes Ashokraj S/O Jeevaraja Var Shadiq Al-Hussain Onde assistir

Como chegam as equipes

Para os compromissos de novembro, o treinador italiano apresentou novidades na lista de convocados. No entanto, não poderá contar com jogadores de Flamengo e Palmeiras, que ficaram fora da relação em razão de um acordo entre os clubes, que disputam o título do Campeonato Brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O único corte por lesão foi o de Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista não estará à disposição de Ancelotti para os dois amistosos. Entre as novidades da convocação estão André, do Corinthians, Allan, do Manchester City, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, além de Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

O Japão, comandado por Hajime Moriyasu, promete oferecer dificuldades à Seleção. As equipes se enfrentaram no primeiro mata-mata da Copa do Mundo deste ano, quando os brasileiros venceram por 2 a 1, de virada. Gabriel Martinelli marcou o gol decisivo nos minutos finais da partida.

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Bruno Guimarães retomou os treinos com a Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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FICHA DO CONFRONTO

Competição: Amistosos de seleções (Amistosos 1)

📅 Data: sábado, 14 de novembro de 2026

⏰ Horário: 7h15 (de Brasília)

📍 Local: National Stadium, Singapore

📺 Transmissão: Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e da Getv (YouTube).

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações de Brasil x Japão

A provável escalação da Seleção Brasileira é: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Bruno Guimarães, Andrey Santos e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vini Jr.

Do outro lado, o Japão deve manter uma formação semelhante à utilizada no confronto contra o Brasil pela Copa do Mundo. A provável equipe titular japonesa é: Zion Suzuki;