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Grécia x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Grécia x Sérvia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 05:10
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Grécia x Sérvia, UEFA Nations League 2026/2027, com bandeiras ao lado.
Grécia enfrenta a Sérvia na Nations League (Foto gerada por IA)

A bola volta a rolar pela UEFA Nations League 2026/27. Grécia e Sérvia se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Panthessaliko Stadio, em Volos, pela sexta rodada da Liga A. O confronto coloca frente a frente duas seleções que vêm de resultados negativos na competição e precisam reagir para somar pontos fundamentais na tabela de classificação nesta reta final da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, e o Lance! acompanha todos os lances em tempo real.

➡️Atacante da Dinamarca provoca Cristiano Ronaldo nas redes sociais

Ficha do jogo

GRE
SÉR
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
16/11/2026, 16:45
Local
Panthessaliko Stadio - Volos
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

A Grécia entra em campo pressionada diante de sua torcida em busca de reabilitação na UEFA Nations League 2026/27. Na rodada anterior, atuando fora de casa, a seleção grega sofreu uma dura goleada por 7 a 0 para a Holanda e agora tenta dar uma resposta imediata em Volos para melhorar sua situação na Liga A.

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A Sérvia, por sua vez, também busca recuperação na competição continental após tropeçar em seu último compromisso. Jogando em casa, os sérvios foram superados pela Alemanha por 3 a 1 e agora visitam os gregos de olho em pontos importantes na tabela de classificação da Liga A.

Onde assistir

  1. Competição: UEFA Nations League (League A)
  2. 📅 Data: 16 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Panthessaliko Stadio, Volos
  5. 📺 Onde assistir: Sportv
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: UEFA Nations League 2026/2027
Data e horário: 16 de Novembro de 2026, às 16h45
Local: Panthessaliko Stadio, Volos
Rodada: 6
Fase: League A

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