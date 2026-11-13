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CRB-AL x Ceará: onde assistir, horário e escalações

CRB-AL x Ceará: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Ceará
Onde assistir ao vivo a partida entre CRB-AL e Ceará pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

CRB-AL e Ceará se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o CRB-AL venceu o Náutico por 3 a 0 fora de casa, pela Série B. Já o Ceará foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0 em casa, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o CRB-AL ocupa a 15ª colocação, enquanto o Ceará está na 17ª posição, ambos na Série B do Brasileirão 2026.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
Rodada: 38
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Reverson, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

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Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sávio, Gabriel Silva, Luiz Otávio e Bryan Borges; João Gabriel, Richardson e Melk; Rian Santana, Enzo e R. López.

Estádio Rei Pelé
Divulgação
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