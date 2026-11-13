CRB-AL x Ceará: onde assistir, horário e escalações
CRB-AL x Ceará: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
CRB-AL e Ceará se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o CRB-AL venceu o Náutico por 3 a 0 fora de casa, pela Série B. Já o Ceará foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0 em casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o CRB-AL ocupa a 15ª colocação, enquanto o Ceará está na 17ª posição, ambos na Série B do Brasileirão 2026.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 14 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
Rodada: 38
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Reverson, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Sávio, Gabriel Silva, Luiz Otávio e Bryan Borges; João Gabriel, Richardson e Melk; Rian Santana, Enzo e R. López.
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