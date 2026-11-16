Alemanha x Holanda: onde assistir, horário e escalações

A bola volta a rolar pela UEFA Nations League 2026/27. Alemanha e Holanda se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim, pela sexta rodada da Liga A. O confronto coloca frente a frente duas seleções que vêm de vitórias expressivas na competição e disputam posições fundamentais na tabela de classificação para consolidar suas campanhas na fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, e o Lance! acompanha todos os lances em tempo real.

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Ficha do jogo ALE HOL Campeonato UEFA Nations League 2026/2027 Data e Hora 16/11/2026, 16:45 Local Olympiastadion Berlin - Berlin Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes

A Alemanha chega embalada para o confronto diante de sua torcida após conquistar um resultado positivo na rodada anterior da UEFA Nations League 2026/27. Atuando fora de casa, a seleção alemã superou a Sérvia por 3 a 1 e agora busca mais um triunfo em Berlim para consolidar sua campanha na fase de grupos.

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A Holanda, por sua vez, também atravessa grande momento na competição continental. No compromisso mais recente, os holandeses aplicaram uma goleada por 7 a 0 sobre a Grécia, jogando em casa. Com o moral elevado pelo placar elástico, a equipe visita os alemães de olho em pontos importantes na tabela de classificação da Liga A.

Onde assistir

Competição: UEFA Nations League (League A)

📅 Data: 16 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Olympiastadion Berlin, Berlin

📺 Onde assistir: Disney+ e Espn

Disney+ e Espn Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: UEFA Nations League 2026/2027

Data e horário: 16 de Novembro de 2026, às 16h45

Local: Olympiastadion Berlin, Berlin

Rodada: 6

Fase: League A

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Escalações prováveis

Alemanha

Técnico: J. Klopp

M. ter Stegen; M. Mittelstädt, J. Tah, M. Thiaw e P. Treu; A. Pavlović, J. Kimmich e F. Wirtz; D. Scherhant, B. Gruda e K. Havertz.

Holanda

Técnico: R. Koeman

B. Verbruggen; J. Timber, M. van de Ven, J. van Hecke e D. Dumfries; F. de Jong, T. Reijnders e J. Veerman; C. Gakpo, D. Malen e C. Summerville.