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Alemanha x Holanda: onde assistir, horário e escalações

Alemanha x Holanda: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 06:10
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Alemanha x Holanda, UEFA Nations League 2026/2027.
Alemanha x Holanda, UEFA Nations League 2026/2027 (Foto gerada por IA)

A bola volta a rolar pela UEFA Nations League 2026/27. Alemanha e Holanda se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim, pela sexta rodada da Liga A. O confronto coloca frente a frente duas seleções que vêm de vitórias expressivas na competição e disputam posições fundamentais na tabela de classificação para consolidar suas campanhas na fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, e o Lance! acompanha todos os lances em tempo real.

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Ficha do jogo

ALE
HOL
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
16/11/2026, 16:45
Local
Olympiastadion Berlin - Berlin
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

A Alemanha chega embalada para o confronto diante de sua torcida após conquistar um resultado positivo na rodada anterior da UEFA Nations League 2026/27. Atuando fora de casa, a seleção alemã superou a Sérvia por 3 a 1 e agora busca mais um triunfo em Berlim para consolidar sua campanha na fase de grupos.

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A Holanda, por sua vez, também atravessa grande momento na competição continental. No compromisso mais recente, os holandeses aplicaram uma goleada por 7 a 0 sobre a Grécia, jogando em casa. Com o moral elevado pelo placar elástico, a equipe visita os alemães de olho em pontos importantes na tabela de classificação da Liga A.

Onde assistir

  • Competição: UEFA Nations League (League A)
  • 📅 Data: 16 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Olympiastadion Berlin, Berlin
  • 📺 Onde assistir: Disney+ e Espn
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: UEFA Nations League 2026/2027
Data e horário: 16 de Novembro de 2026, às 16h45
Local: Olympiastadion Berlin, Berlin
Rodada: 6
Fase: League A

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Escalações prováveis

Alemanha
Técnico: J. Klopp
M. ter Stegen; M. Mittelstädt, J. Tah, M. Thiaw e P. Treu; A. Pavlović, J. Kimmich e F. Wirtz; D. Scherhant, B. Gruda e K. Havertz.

Holanda
Técnico: R. Koeman
B. Verbruggen; J. Timber, M. van de Ven, J. van Hecke e D. Dumfries; F. de Jong, T. Reijnders e J. Veerman; C. Gakpo, D. Malen e C. Summerville.

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