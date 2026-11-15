Sorrento x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Monopoli: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento e Monopoli se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Sorrento foi derrotado pelo Catania por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Monopoli empatou com o Cosenza por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Sorrento ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos. O Monopoli, por sua vez, está em 11º lugar, com 15 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 16 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 14
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; A. Viscardi, V. Di Somma, N. Evangelisti e M. Puzone; L. Crecco, M. Cuccurullo e L. Capezzi; S. Cangianiello, S. Bernabeo e E. Starita.
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; S. Piccinini, R. Pucino, M. Colombara e E. Olivieri; C. Cerretti, C. Battocchio e L. Garritano; A. Cortinovis, E. Scipioni e L. Vido.
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