Sorrento x Monopoli: onde assistir, horário e escalações

Sorrento e Monopoli se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Sorrento foi derrotado pelo Catania por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Monopoli empatou com o Cosenza por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Sorrento ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos. O Monopoli, por sua vez, está em 11º lugar, com 15 pontos.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C) 📅 Data: 16 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 16 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno

Rodada: 14

Fase: Girone C

Escalações prováveis

Sorrento

Técnico: V. Maiuri

S. Harrasser; A. Viscardi, V. Di Somma, N. Evangelisti e M. Puzone; L. Crecco, M. Cuccurullo e L. Capezzi; S. Cangianiello, S. Bernabeo e E. Starita.

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Monopoli

Técnico: A. Colombo

M. Tommasi; S. Piccinini, R. Pucino, M. Colombara e E. Olivieri; C. Cerretti, C. Battocchio e L. Garritano; A. Cortinovis, E. Scipioni e L. Vido.