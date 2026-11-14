Mirassol x Atlético Mineiro: onde assistir, horário e escalações

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (14), às 18h30 (de Brasília), no Maião, em partida antecipada da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi adiantado por causa do compromisso do Galo na final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. A partida terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo Data e Hora Local Árbitro Onde assistir Não definido

Já livre do risco de rebaixamento, o Atlético-MG ainda busca melhorar sua posição na tabela e mantém a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. O clube também pode garantir a classificação para o torneio continental caso conquiste o título da Sul-Americana, quando enfrentará o Boca Juniors na decisão.

continua após a publicidade

O Mirassol, por outro lado, vive situação diferente. Na segunda metade da classificação, a equipe paulista tenta se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, tem apenas três pontos de vantagem sobre o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4, e busca somar pontos em casa para ganhar tranquilidade na reta final.

Como chegam as equipes

O Mirassol terá o desfalque do atacante Bruno Santos, que cumpre suspensão de quatro jogos após ser expulso na partida contra o Corinthians, pela 33ª rodada. Em contrapartida, Edson Carioca retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e volta a ser opção para o setor ofensivo.

continua após a publicidade

No Atlético-MG, o técnico Eduardo Domínguez enfrenta uma série de ausências. O volante Tomás Pérez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Angelo Preciado está com a seleção equatoriana, enquanto o zagueiro Vitão e o lateral-esquerdo Pascini defendem a Seleção Brasileira sub-20.

Além dos desfalques por convocação e suspensão, o Galo tem dúvidas por problemas físicos. Alan Franco e Alan Minda foram cortados da seleção equatoriana, enquanto Victor Hugo, Thiago Borbas e Reinier ficaram fora do jogo contra o Grêmio por lesões musculares. A presença do grupo na partida ainda não está garantida.

continua após a publicidade

Ficha técnica

Mirassol x Atlético-MG

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro – 35ª rodada (jogo antecipado) 📆 Data e horário: sábado (14), às 18h30 (de Brasília) 📍 Local: Maião, Mirassol (SP) 📺 Onde assistir: Prime Video

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Denílson, Eduardo e Shaylon; Alesson e Edson Carioca (André Luís).

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Castaño e Igor Gomes; Dudu, Bernard e Cuello.

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.