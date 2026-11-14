Portugal x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações
Portugal x Dinamarca: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Portugal e Dinamarca se enfrentam neste sábado (14), às 16h45 (de Brasília), em Braga, pela fase de grupos da Liga A da Uefa Nations League. Já classificada para as quartas de final, a seleção portuguesa busca confirmar a liderança do Grupo A4. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.
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Ficha do jogo
Com vaga garantida no mata-mata, Portugal precisa apenas de um empate para assegurar a primeira colocação da chave. A equipe vive um início positivo sob o comando de Jorge Jesus, com 100% de aproveitamento desde a chegada do treinador.
O ambiente, porém, também foi marcado por uma polêmica envolvendo o comandante e Cristiano Ronaldo, que decidiu encerrar sua trajetória na seleção portuguesa após mais de duas décadas defendendo a equipe nacional.
A Dinamarca, por sua vez, ocupa a segunda colocação do grupo e ainda busca confirmar sua classificação. Os visitantes precisam de um bom resultado diante dos portugueses para manter uma situação favorável na disputa por uma vaga nas quartas de final.
Como chegam as equipes
Portugal chega ao confronto com a tranquilidade da classificação antecipada e a possibilidade de confirmar a liderança sem depender de outros resultados. Para a partida, Jorge Jesus não poderá contar com o lateral-direito João Cancelo, suspenso. A equipe tenta manter o aproveitamento perfeito sob o comando do treinador.
A Dinamarca ocupa a vice-liderança do Grupo A4 e entra em campo pressionada pela necessidade de pontuar. A seleção dinamarquesa terá dois desfalques por lesão: o zagueiro Christensen e o ala Dorgu estão fora do confronto em Braga.
Ficha técnica
Portugal x Dinamarca
- 🏆 Competição: Uefa Nations League – Liga A, Grupo A4
- 📆 Data e horário: sábado (14), às 16h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Braga, Portugal
- 📺 Onde assistir: SporTV
Prováveis escalações
Portugal: Diogo Costa; Dalot, Renato Veiga, Rúben Dias e Nazinho; Vitinha, João Palhinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos.
Dinamarca: Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard e Maehle; Hojbjerg, Hjulmand e Isaksen; Bidstrup, Hojlund e Daramy.
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