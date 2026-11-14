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Portugal x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

Portugal x Dinamarca: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 10:00
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Portugal x Dinamarca, UEFA Nations League 2026/2027
Equipes se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

Portugal e Dinamarca se enfrentam neste sábado (14), às 16h45 (de Brasília), em Braga, pela fase de grupos da Liga A da Uefa Nations League. Já classificada para as quartas de final, a seleção portuguesa busca confirmar a liderança do Grupo A4. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

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Ficha do jogo

POR
DNK
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
14/11/2026, 16:45
Local
Estádio Municipal de Braga - Braga
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Com vaga garantida no mata-mata, Portugal precisa apenas de um empate para assegurar a primeira colocação da chave. A equipe vive um início positivo sob o comando de Jorge Jesus, com 100% de aproveitamento desde a chegada do treinador.

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O ambiente, porém, também foi marcado por uma polêmica envolvendo o comandante e Cristiano Ronaldo, que decidiu encerrar sua trajetória na seleção portuguesa após mais de duas décadas defendendo a equipe nacional.

A Dinamarca, por sua vez, ocupa a segunda colocação do grupo e ainda busca confirmar sua classificação. Os visitantes precisam de um bom resultado diante dos portugueses para manter uma situação favorável na disputa por uma vaga nas quartas de final.

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Como chegam as equipes

Portugal chega ao confronto com a tranquilidade da classificação antecipada e a possibilidade de confirmar a liderança sem depender de outros resultados. Para a partida, Jorge Jesus não poderá contar com o lateral-direito João Cancelo, suspenso. A equipe tenta manter o aproveitamento perfeito sob o comando do treinador.

A Dinamarca ocupa a vice-liderança do Grupo A4 e entra em campo pressionada pela necessidade de pontuar. A seleção dinamarquesa terá dois desfalques por lesão: o zagueiro Christensen e o ala Dorgu estão fora do confronto em Braga.

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Ficha técnica

Portugal x Dinamarca

  • 🏆 Competição: Uefa Nations League – Liga A, Grupo A4
  • 📆 Data e horário: sábado (14), às 16h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Braga, Portugal
  • 📺 Onde assistir: SporTV

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Renato Veiga, Rúben Dias e Nazinho; Vitinha, João Palhinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos.

Dinamarca: Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard e Maehle; Hojbjerg, Hjulmand e Isaksen; Bidstrup, Hojlund e Daramy.

Portugal x Dinamarca, UEFA Nations League 2026/2027
Equipes se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

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