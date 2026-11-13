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Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações

Holanda x Grécia: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 08:30
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Holanda x Grécia na UEFA Nations League 2026/2027
Holanda e Grécia se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

A bola volta a rolar pela Uefa Nations League 2026/27. A Holanda recebe a Grécia nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em Amsterdã, pela quinta rodada do grupo A2 da Liga A. As duas seleções somam oito pontos e disputam diretamente a liderança da chave, com vantagem dos holandeses nos critérios de desempate. A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.

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Ficha do jogo

HOL
GRE
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
13/11/2026, 16:45
Local
Johan Cruijff ArenA - Amsterdam
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

A Holanda chega para o confronto embalada pelos bons resultados na competição. Com oito pontos, a equipe comandada por Xavi Hernández ocupa a liderança do grupo A2 e busca uma vitória em casa para encaminhar a classificação às quartas de final. O treinador manteve a base que disputou a última Copa do Mundo, mas terá dois desfalques: o zagueiro Virgil van Dijk e o atacante Brobbey, ambos lesionados.

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A Grécia, por sua vez, também soma oito pontos e aparece na segunda colocação da chave. A equipe comandada por Ivan Jovanovic surpreende na competição e pode garantir a classificação antecipada para as quartas de final em caso de vitória sobre os holandeses. O treinador sérvio terá o elenco completo à disposição para o confronto.

Ficha técnica

HOLANDA X GRÉCIA

🏆 Competição: 5ª rodada do grupo A2 da Liga A da Uefa Nations League 2026/27

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Amsterdã, na Holanda

📺 Transmissão: Disney+ (plano premium)

Prováveis escalações

Holanda (Técnico: Xavi Hernández): Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Hecke e Van de Ven; Timber, Veerman e Reijnders; Malen, Summerville e Gakpo.

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Grécia (Técnico: Ivan Jovanovic): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos e Tsimikas; Kourbelis, Karetsas, Tzonis e Androutsos; Douvikas e Pavlidis.

Holanda x Grécia na UEFA Nations League 2026/2027
Holanda e Grécia se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

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