Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (13) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com amistosos internacionais e partidas da UEFA Nations League. Os destaques ficam para Argentina x Uruguai, Colômbia x Chile, Holanda x Grécia e Sérvia x Alemanha.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de novembro de 2026):
Amistosos de seleções
0h – Jordânia x Indonésia
9h – Cingapura x Paraguai
11h15 – Emirados Árabes Unidos x Honduras
11h30 – Arábia Saudita x Coreia do Sul
11h45 – Catar x Austrália
12h – Iraque x Líbano
13h30 – Kuwait x Síria
20h – Argentina x Uruguai (SporTV)
21h – Equador x Costa Rica
21h – Colômbia x Chile
22h – Peru x Bolívia
UEFA Nations League
14h – Moldávia x Cazaquistão (Disney+)
16h45 – Eslováquia x Ilhas Faroé (Disney+)
16h45 – Eslovênia x Suíça (Disney+)
16h45 – Escócia x Macedônia do Norte (Disney+)
16h45 – Liechtenstein x Azerbaijão (Disney+)
16h45 – Sérvia x Alemanha (Disney+)
16h45 – Holanda x Grécia (Disney+)
16h45 – Andorra x Gibraltar (Disney+)
16h45 – Luxemburgo x Estônia (Disney+)
16h45 – Bulgária x Islândia (Disney+)
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