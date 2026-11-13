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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (13/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 05:00
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Tagliafico em ação pela Argentina contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Argentina e Uruguai se enfrentam em amistoso (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

A sexta-feira (13) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com amistosos internacionais e partidas da UEFA Nations League. Os destaques ficam para Argentina x Uruguai, Colômbia x Chile, Holanda x Grécia e Sérvia x Alemanha.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de novembro de 2026):

Amistosos de seleções

0h – Jordânia x Indonésia

9h – Cingapura x Paraguai

11h15 – Emirados Árabes Unidos x Honduras

11h30 – Arábia Saudita x Coreia do Sul

11h45 – Catar x Austrália

12h – Iraque x Líbano

13h30 – Kuwait x Síria

20h – Argentina x Uruguai (SporTV)

21h – Equador x Costa Rica

21h – Colômbia x Chile

22h – Peru x Bolívia

UEFA Nations League

14h – Moldávia x Cazaquistão (Disney+)

16h45 – Eslováquia x Ilhas Faroé (Disney+)

16h45 – Eslovênia x Suíça (Disney+)

16h45 – Escócia x Macedônia do Norte (Disney+)

16h45 – Liechtenstein x Azerbaijão (Disney+)

16h45 – Sérvia x Alemanha (Disney+)

16h45 – Holanda x Grécia (Disney+)

16h45 – Andorra x Gibraltar (Disney+)

16h45 – Luxemburgo x Estônia (Disney+)

16h45 – Bulgária x Islândia (Disney+)

Josha Vagnoman e Panagiotis Retsos disputam bola em Alemanha x Grécia pela Liga das Nações. (Foto: Michaela Stache/AFP)
Alemanha enfrenta a Sérvia na Nations League (Foto: Michaela Stache/AFP)

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