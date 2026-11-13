Chapecoense x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam e partida atrasada do Brasileirão
Chapecoense e Vasco se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Clique para assistir no Premiere
Ficha do jogo
Como chegam Chapeconse e Vasco?
A diretoria confirmou o encerramento dos contratos de quatro jogadores: o atacante Bolasie, o volante Bruno Matias, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-direito Dudu. Para a partida, a equipe também não poderá contar com o zagueiro Eduardo Doma, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Garcez, que está lesionado. A equipe, que já está rebaixada para a Série B, será comandada por Rodrigo Chipp, treinador interino, que assumiu o comando após a saída de Rafael Lacerda para o Vitória.
O Vasco encara a partida como um verdadeiro divisor de águas após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027, especialmente diante da possibilidade de o Brasileirão oferecer vagas adicionais por meio de um G-8 ou até mesmo G-9. Para o confronto, porém, o Gigante da Colina terá quatro desfalques de última hora por conta de lesões: Thiago Mendes, Sosa, Tchê Tchê e Nuno Moreira.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)
Escalações prováveis
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Heitor, Kauan, Victor Caetano e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Ramírez.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Ramon Rique e Lescano; Colidio, Bruno Duarte e Andrés Gómez (Adson ou Puma).