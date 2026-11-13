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Chapecoense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam e partida atrasada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 16:01
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Brasileirão Série A 2026 - Chapecoense x Vasco
Onde assistir ao vivo a partida entre Chapecoense e Vasco pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Chapecoense e Vasco se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

Escudo Chapecoense
ACF
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Brasileirão
21ª rodada
Data e Hora
domingo, 8 de novembro de 2026
Local
Arena Condá
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

Como chegam Chapeconse e Vasco?

A diretoria confirmou o encerramento dos contratos de quatro jogadores: o atacante Bolasie, o volante Bruno Matias, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-direito Dudu. Para a partida, a equipe também não poderá contar com o zagueiro Eduardo Doma, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Garcez, que está lesionado. A equipe, que já está rebaixada para a Série B, será comandada por Rodrigo Chipp, treinador interino, que assumiu o comando após a saída de Rafael Lacerda para o Vitória.

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Rodrigo Chipp, treinador de futebol, com óculos, braços cruzados, jaqueta esportiva cinza com faixa azul.
Rodrigo Chipp como técnico do time sub-20 do Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

O Vasco encara a partida como um verdadeiro divisor de águas após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027, especialmente diante da possibilidade de o Brasileirão oferecer vagas adicionais por meio de um G-8 ou até mesmo G-9. Para o confronto, porém, o Gigante da Colina terá quatro desfalques de última hora por conta de lesões: Thiago Mendes, Sosa, Tchê Tchê e Nuno Moreira.

Mauricio (18) do time verde disputa a bola com adversário de uniforme branco e preto em partida de futebol.
Flaco López e Sosa disputam a bola em Vasco e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
SEMIFINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)

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Escalações prováveis

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Heitor, Kauan, Victor Caetano e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Ramírez.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Ramon Rique e Lescano; Colidio, Bruno Duarte e Andrés Gómez (Adson ou Puma).

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