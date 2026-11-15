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Perugia x Torres: onde assistir, horário e escalações

Perugia x Torres: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Perugia x Torres
Onde assistir ao vivo a partida entre Perugia e Torres pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Perugia e Torres se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Renato Curi, em Perugia, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Perugia foi derrotado pelo Pianese por 3 a 2, pela Serie C1 2026/2027. Já o Torres venceu o Latina por 2 a 0, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Perugia e o Torres disputam a Serie C1 2026/2027, Girone B, na 14ª rodada, buscando melhorar suas posições no campeonato.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 16 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 16 de Novembro de 2026, às 16h45
Local: Stadio Renato Curi, Perugia
Rodada: 14
Fase: Girone B

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Escalações prováveis

Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; M. Angeli, D. Papazov, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, R. Ladinetti e G. Carriero; L. Canotto, A. Sabbatani e M. Cortesi.

Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; G. Zanandrea, G. Berto, M. Scaringi e F. Corsinelli; D. Giorico, M. Brentan e G. Zecca; A. Masala, M. Carboni e C. Bunino.

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