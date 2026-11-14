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Noruega x Gales: onde assistir, horário e escalações

Noruega x Gales: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 08:00
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Noruega x País de Gales, UEFA Nations League 2026/2027.
Equipes se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

Noruega e País de Gales se enfrentam neste sábado (14), às 14h (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela quinta rodada do Grupo D da Uefa Nations League 2026/27. As duas seleções entram em campo pressionadas por um resultado positivo, mas os noruegueses têm uma situação mais delicada: uma derrota em casa confirma o rebaixamento para a Liga B. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Ficha do jogo

NOR
GAL
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
14/11/2026, 14:00
Local
Ullevaal Stadion - Oslo
Árbitro
Onde assistir
Não definido

A Noruega vive uma campanha abaixo das expectativas. Com apenas uma vitória em quatro jogos, a equipe ocupa a última colocação do grupo e acumula três derrotas consecutivas. Sem chances de classificação, os noruegueses tentam deixar a lanterna e evitar a queda de divisão.

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O País de Gales, comandado por Craig Bellamy, também busca recuperação na competição. A seleção venceu os noruegueses no primeiro confronto entre as equipes e pode repetir o resultado para confirmar o rebaixamento dos adversários.

Como chegam as equipes

A Noruega chega pressionada para o duelo diante de sua torcida. Com três pontos conquistados em quatro rodadas, a seleção não tem mais possibilidades de avançar na competição e precisa pontuar para continuar na Liga A. Uma derrota neste sábado confirma o rebaixamento para a segunda divisão da Nations League.

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O País de Gales tenta aproveitar o momento dos adversários para conquistar mais três pontos. Depois de vencer o primeiro encontro entre as seleções, a equipe de Craig Bellamy busca repetir o desempenho em Oslo e melhorar sua situação no Grupo D.

Ficha técnica

Noruega x País de Gales

  • 🏆 Competição: Uefa Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo D, 5ª rodada
  • 📆 Data e horário: sábado (14), às 14h (de Brasília)
  • 📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
  • 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Aursnes; Berg e Berge; Schjelderup, Odegaard e Nusa; Haaland.

País de Gales: Ward; Williams, Roberts, Davies e DaSilva; James e Ampadu; Johnson, Cullen e Ashford; Koumas.

Noruega x País de Gales, UEFA Nations League 2026/2027.
Equipes se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

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