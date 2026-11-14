Noruega x Gales: onde assistir, horário e escalações

Noruega e País de Gales se enfrentam neste sábado (14), às 14h (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela quinta rodada do Grupo D da Uefa Nations League 2026/27. As duas seleções entram em campo pressionadas por um resultado positivo, mas os noruegueses têm uma situação mais delicada: uma derrota em casa confirma o rebaixamento para a Liga B. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Ficha do jogo NOR GAL Campeonato UEFA Nations League 2026/2027 Data e Hora 14/11/2026, 14:00 Local Ullevaal Stadion - Oslo Árbitro Onde assistir Não definido

A Noruega vive uma campanha abaixo das expectativas. Com apenas uma vitória em quatro jogos, a equipe ocupa a última colocação do grupo e acumula três derrotas consecutivas. Sem chances de classificação, os noruegueses tentam deixar a lanterna e evitar a queda de divisão.

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O País de Gales, comandado por Craig Bellamy, também busca recuperação na competição. A seleção venceu os noruegueses no primeiro confronto entre as equipes e pode repetir o resultado para confirmar o rebaixamento dos adversários.

Como chegam as equipes

A Noruega chega pressionada para o duelo diante de sua torcida. Com três pontos conquistados em quatro rodadas, a seleção não tem mais possibilidades de avançar na competição e precisa pontuar para continuar na Liga A. Uma derrota neste sábado confirma o rebaixamento para a segunda divisão da Nations League.

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O País de Gales tenta aproveitar o momento dos adversários para conquistar mais três pontos. Depois de vencer o primeiro encontro entre as seleções, a equipe de Craig Bellamy busca repetir o desempenho em Oslo e melhorar sua situação no Grupo D.

Ficha técnica

Noruega x País de Gales

🏆 Competição: Uefa Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo D, 5ª rodada

Uefa Nations League 2026/27 – Liga A, Grupo D, 5ª rodada 📆 Data e horário: sábado (14), às 14h (de Brasília)

sábado (14), às 14h (de Brasília) 📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Aursnes; Berg e Berge; Schjelderup, Odegaard e Nusa; Haaland.

País de Gales: Ward; Williams, Roberts, Davies e DaSilva; James e Ampadu; Johnson, Cullen e Ashford; Koumas.

Equipes se enfrentam pela Nations League (Foto: Arte/Lance!)

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