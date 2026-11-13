Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Juventude x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

Juventude x Botafogo-SP: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:32
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série B 2026 - Juventude x Botafogo-SP
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventude e Botafogo-SP pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Juventude e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Juventude venceu o Cuiabá-MT por 2 a 1 fora de casa, pela Série B. Já o Botafogo-SP vem de vitória em casa contra o Londrina-PR por 4 a 0, também pela Série B.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, o Juventude ocupa a 12ª colocação, enquanto o Botafogo-SP está em 7º lugar, ambos na Série B do Brasileirão 2026.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Rodada: 38
Fase: temporada regular

continua após a publicidade
Estádio Alfredo Jaconi
Estádio Alfredo Jaconi. Foto: Fernando Alves/Juventude
Tudo sobre
Sugerida para você!
Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.

Vôlei

Sesc Flamengo x Fluminense na Superliga: horário e onde assistir

Há 10 horas
Médio: Harry Kane comemora gol da Inglaterra com Elliott Anderson na Nations League. (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/11/2026)

Há 23 horas
Serie C1 2026/2027 - Latina x Campobasso

Onde Assistir

Latina x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Serie C1 2026/2027 - Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi

Onde Assistir

Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
UEFA Nations League 2026/2027 - Turquia x Bélgica

Onde Assistir

Turquia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Croácia

Onde Assistir

Inglaterra x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia