Juventude x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

Juventude e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Juventude venceu o Cuiabá-MT por 2 a 1 fora de casa, pela Série B. Já o Botafogo-SP vem de vitória em casa contra o Londrina-PR por 4 a 0, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o Juventude ocupa a 12ª colocação, enquanto o Botafogo-SP está em 7º lugar, ambos na Série B do Brasileirão 2026.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 14 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Rodada: 38

Fase: temporada regular

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