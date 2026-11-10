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Juventus x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Juventus x Lyon: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Juventus x Lyon
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e Lyon pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Juventus e Lyon se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), no Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, em Biella, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Juventus venceu o Austria Wien por 4 a 1, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Lyon venceu a Internazionale por 6 a 0, em casa, também pela Copa da UEFA Feminina.

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Na tabela de classificação da Copa da UEFA Feminina, Juventus e Lyon disputam a Primeira Fase da competição, buscando avançar para as próximas etapas do torneio.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 11 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, Biella
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 11 de novembro de 2026, às 17h
Local: Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora, Biella
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis

Juventus
Técnico: Isaac Guerrero
L. Rusek; F. D'Auria, M. Rosucci, K. Sylla e Estela Carbonell; E. Schatzer, M. Hayashi e D. Noordman; Tatiana Pinto, M. Pavan e Alba Redondo.

Lyon
Técnico: Jonatan Giráldez
M. Grohs; S. Bacha, W. Renard, W. Sangaré e M. Dumornay; D. Egurrola, L. Yohannes e J. Brand; Tabitha Chawinga, M. Katoto e Salma Paralluelo.

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