Juventus II x Renate: onde assistir, horário e escalações

Juventus II e Renate se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30 (de Brasília), no Stadio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Juventus II vem de empate em casa contra o Lumezzane por 0 a 0, pela Serie C1, em 13 de outubro. Antes disso, sofreu derrota fora de casa para o Arzignano Valchiampo por 2 a 1. A equipe busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Rodada: 10

Fase: Girone A

Renate vem de empate em casa contra o Giana Erminio por 2 a 2, pela Serie C1, em 11 de outubro. Antes, empatou fora de casa com o Ospitaletto por 1 a 1. A equipe busca manter a regularidade na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 19 de outubro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Juventus II

Técnico: M. Brambilla

S. Mangiapoco; M. Brugarello, C. Corradi, F. Savio e J. Grelaud; P. Mazur, F. Macca e S. Turco; D. Elimoghale, L. Amaradio e S. Guerra.

Renate

Técnico: S. Banchieri

M. Avella; C. Riviera, S. Auriletto, T. Botrini e L. Kerrigan; M. Calì, F. Vassallo e A. Delcarro; S. Careccia, N. Anelli e S. Zalazar.