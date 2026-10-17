Lorient x Monaco: onde assistir, horário e escalações
Lorient x Monaco: pela 7ª rodada da Ligue 1 2026/2027.
Lorient e Monaco se enfrentam neste domingo (18), às 12h15 (de Brasília), no Stade du Moustoir - Yves Allainmat, pela sétima rodada da Ligue 1. Os torcedores brasileiros terão a oportunidade de ver mais uma vez o desempenho do técnico Filipe Luís, que segue invicto no comando da equipe do Principado. A partida terá transmissão da Xsports e da CazéTV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Lorient vem de vitória por 1 a 0 diante do Paris FC, em casa, na última rodada. A equipe busca manter a boa fase na competição. O Monaco vem de vitória por 2 a 1 contra o CSKA Sofia, fora de casa, pela Uefa Conference League, e de empate por 2 a 2 contra Toulouse, em casa, pela Ligue 1.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Ligue 1 2026/2027
Data e horário: 18 de Outubro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
Local: Stade du Moustoir - Yves Allainmat, Lorient
Rodada: 7
Onde assistir
- Competição: Ligue 1 (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Stade du Moustoir - Yves Allainmat, Lorient
- 📺 Onde assistir: Xsports e CazéTV
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lorient
Técnico: A. Dujeux
Y. Mvogo; N. Adjei, M. Talbi, D. Sylla e A. Kouassi; I. Touré, A. Georgen e N. Cadiou; J. Makengo, I. Jensen e M. Koné.
Monaco
Técnico: Filipe Luís
L. Hrádecký; C. Mawissa, M. Salisu, S. Sané e J. Teze; S. Idumbo, L. Camara e T. Minamino; E. Diop, Ansu Fati e P. Brunner.
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