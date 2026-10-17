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Manchester City x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalações

Manchester City x Ipswich Town: pela 7ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:20
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Premier League 2026/2027 - Manchester City x Ipswich Town
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e Ipswich Town pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Líder isolado da Premier League, com seis vitórias em seis jogos, o Manchester City recebe o Ipswich neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Após perder por 4 a 2 para o PSG pela Champions League, os Citizens tentam manter o aproveitamento perfeito na competição nacional. A partida terá transmissão do Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

MNC
IPS
Campeonato
Premier League 2026/2027
Data e Hora
17/10/2026, 11:00
Local
Etihad Stadium - Manchester
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

Apesar da derrota na Champions League no meio da semana, o cenário do Manchester City é positivo no Campeonato Inglês. A equipe soma 18 pontos, três a mais que o Arsenal, segundo colocado, e tem 100% de aproveitamento. Na rodada anterior, venceu o Liverpool por 3 a 0, em Anfield, com gols de Haaland, Jérémy Doku e Rayan Cherki.

Uma nova vitória pode colocar o City em um grupo seleto da Premier League. Apenas duas equipes venceram as sete primeiras partidas de uma temporada desde a criação da competição, em 1992: o Chelsea de José Mourinho, que chegou a nove triunfos consecutivos em 2005/06, e o Liverpool de Jürgen Klopp, que começou a campanha de 2019/20 com oito vitórias. Caso supere o Ipswich, o time também estabelecerá seu melhor início de temporada na era Premier League, superando as seis vitórias obtidas em 2016/17 e 2023/24.

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O Ipswich, por sua vez, ocupa a décima colocação, com nove pontos, e apresenta um início de campanha superior ao de sua última participação na elite inglesa. Recém-promovidos, os Tractor Boys conquistaram três vitórias nas seis primeiras rodadas, número que haviam levado 19 partidas para alcançar na temporada 2024/25.

Ficha técnica

MANCHESTER CITY 🆚 IPSWICH

🏆 Competição: Premier League — 7ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
📺 Transmissão: Disney+ Premium

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Prováveis escalações

🔵 MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Anderson e Enzo Fernández; Semenyo, Cherki e Doku; Erling Haaland.

🔵 IPSWICH (Técnico: Gary O'Neil)

Christian Walton; Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop e Leif Davis; Exequiel Palacios e Saša Lukić; Abdul Fatawu, Julio Enciso e Jack Clarke; Emersonn.

Premier League 2026/2027 - Manchester City x Ipswich Town
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e Ipswich Town pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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