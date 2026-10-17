Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Everton x Chelsea: pela 7ª rodada da Premier League 2026/2027.
O Everton recebe o Chelsea neste sábado (17), às 8h30 (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, pela sétima rodada da Premier League. As duas equipes somam dez pontos e buscam subir na tabela: os Toffees ocupam a quinta colocação, enquanto os Blues aparecem em sexto. A partida terá transmissão do Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Everton chega ao confronto após empatar por 2 a 2 com o Hull City, fora de casa. A equipe de David Moyes chegou a abrir vantagem de 2 a 1, mas sofreu o empate, resultado que deixou o treinador insatisfeito, principalmente com o desempenho defensivo. Kiernan Dewsbury-Hall, autor de um gol e uma assistência, foi um dos destaques da partida.
Jogando em casa, os Toffees apostam no retrospecto diante do Chelsea. A equipe não sofreu gols em dois dos três jogos como mandante nesta edição da Premier League e perdeu apenas uma das últimas nove partidas contra os londrinos em casa pela competição. Na temporada passada, o Everton venceu por 3 a 0 e não foi vazado nas últimas três visitas do rival.
O Chelsea, por sua vez, chega embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Bournemouth, resultado que encerrou uma sequência de três jogos sem vitória na Premier League. João Pedro e Henderson marcaram duas vezes cada, enquanto Morgan Rogers completou o placar. Com cinco gols, João Pedro divide a artilharia da competição com Erling Haaland, do Manchester City.
A partida também marcou o retorno de Moisés Caicedo, recuperado de um problema na panturrilha. Apesar da evolução ofensiva, o Chelsea ainda busca corrigir os problemas defensivos: sofreu 13 gols nas seis primeiras rodadas e foi vazado nas últimas 22 partidas pela competição.
Ficha técnica
EVERTON 🆚 CHELSEA
🏆 Competição: Premier League — 7ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Inglaterra
📺 Transmissão: Disney+ Premium
Prováveis escalações
🔵 EVERTON (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Michael Keane e Jarrad Branthwaite; James Garner e Harrison Armstrong; Brennan Johnson, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Thierno Barry.
🔵 CHELSEA (Técnico: Xabi Alonso)
Emiliano Martínez; Josh Acheampong, Maxence Lacroix e Levi Colwill; Pedro Neto, Moisés Caicedo, Jordan Henderson e Pep Chavarría; Cole Palmer e Morgan Rogers; João Pedro.
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