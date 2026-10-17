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São Bernardo x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo x Criciúma: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x Criciúma
Onde assistir ao vivo a partida entre São Bernardo e Criciúma pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

São Bernardo e Criciúma se enfrentam nesta 18 de outubro, às 16h no Estádio Primeiro de Maio, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de Premiere, Sportv e Globo. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O São Bernardo vem de empate em Juventude 2 x 2 São Bernardo, por Série B, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time teve derrota em Sport 2 x 1 São Bernardo e vitória em São Bernardo 3 x 1 CRB-AL, todos pelo Brasileirão Série B 2026.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

O Criciúma vem de vitória em Criciúma 1 x 0 América-MG, por Série B, em 12 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time teve derrota em Ceará 1 x 0 Criciúma e vitória em Londrina-PR 0 x 2 Criciúma, todos pelo Brasileirão Série B 2026.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 18 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
  5. 📺 Onde assistir: Premiere, Sportv, Globo
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Augusto, Hugo Sanches, Jemerson e Rodrigo Ferreira; Marcão, Dudu Miraíma e Lucas Lima; Lucas Fernandes, Pedrinho e Felipe Garcia.

Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, Willean Lepo, César Martins e Marcelo Hermes; Gui Lobo, Ronald e Fellipe Mateus; Waguininho, Nicolas e Jhonata Robert.

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Estádio Primeiro de Maio
(Foto: Divulgação)
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