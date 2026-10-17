São Bernardo x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo e Criciúma se enfrentam nesta 18 de outubro, às 16h no Estádio Primeiro de Maio, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de Premiere, Sportv e Globo. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O São Bernardo vem de empate em Juventude 2 x 2 São Bernardo, por Série B, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time teve derrota em Sport 2 x 1 São Bernardo e vitória em São Bernardo 3 x 1 CRB-AL, todos pelo Brasileirão Série B 2026.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 18 de Outubro de 2026, às 16h

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Rodada: 34

Fase: Temporada regular

O Criciúma vem de vitória em Criciúma 1 x 0 América-MG, por Série B, em 12 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, o time teve derrota em Ceará 1 x 0 Criciúma e vitória em Londrina-PR 0 x 2 Criciúma, todos pelo Brasileirão Série B 2026.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular) 📅 Data: 18 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo 📺 Onde assistir: Premiere, Sportv, Globo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

São Bernardo

Técnico: Vinícius Bergantin

Alex Alves; Augusto, Hugo Sanches, Jemerson e Rodrigo Ferreira; Marcão, Dudu Miraíma e Lucas Lima; Lucas Fernandes, Pedrinho e Felipe Garcia.

Criciúma

Técnico: Umberto Louzer

Airton; Luciano Castán, Willean Lepo, César Martins e Marcelo Hermes; Gui Lobo, Ronald e Fellipe Mateus; Waguininho, Nicolas e Jhonata Robert.

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