Albinoleffe x Novara: onde assistir, horário e escalações
Albinoleffe x Novara: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Albinoleffe e Novara se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Albinoleffe vem de derrota fora de casa para o Lumezzane por 3 a 2, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes, conquistou vitória fora de casa contra o Cittadella por 2 a 1 e empatou em casa com o Alcione Milano por 1 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 10
Fase: Girone A
O Novara vem de derrota em casa para o Cittadella por 2 a 0, pela Serie C1, em 10 de outubro. Anteriormente, venceu fora de casa o Dolomiti Bellunesi por 2 a 1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; B. Barba, S. Ciko e A. Mandelli; S. Sassi, J. Desogus e G. Sali.
Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; S. Lartey, O. Khailoti, M. Miceli e A. Cannavaro; A. Valdesi, R. Collodel e G. Basso; N. Ledonne, M. Romano e M. Da Graca.
Tudo sobre
Onde Assistir
Pescara x Ostiamare: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Ospitaletto x Pergolettese: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Alcione Milano x Desenzano: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Barletta x Picerno: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Sorrento x Casertana: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Onde Assistir
Bari x Crotone: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 minuto
Mais LANCE!