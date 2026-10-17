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Albinoleffe x Novara: onde assistir, horário e escalações

Albinoleffe x Novara: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:05
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Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Novara
Onde assistir ao vivo a partida entre Albinoleffe e Novara pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Albinoleffe e Novara se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Albinoleffe vem de derrota fora de casa para o Lumezzane por 3 a 2, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes, conquistou vitória fora de casa contra o Cittadella por 2 a 1 e empatou em casa com o Alcione Milano por 1 a 1.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 10
Fase: Girone A

O Novara vem de derrota em casa para o Cittadella por 2 a 0, pela Serie C1, em 10 de outubro. Anteriormente, venceu fora de casa o Dolomiti Bellunesi por 2 a 1.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; B. Barba, S. Ciko e A. Mandelli; S. Sassi, J. Desogus e G. Sali.

Novara
Técnico: A. Birindelli
F. Brancolini; S. Lartey, O. Khailoti, M. Miceli e A. Cannavaro; A. Valdesi, R. Collodel e G. Basso; N. Ledonne, M. Romano e M. Da Graca.

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