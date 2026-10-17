Sorrento x Casertana: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Casertana: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento e Casertana se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Sorrento vem de derrota por 3 a 2 para o Scafatese, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Casarano por 2 a 0 em casa e perdeu para o Foggia por 2 a 0 fora. A equipe busca recuperação na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 10
Fase: Girone C
Casertana vem de vitória por 3 a 1 sobre o Monopoli em casa, pela Serie C1. Antes disso, perdeu para o Cavese 1919 por 2 a 0 fora e para o Catania por 2 a 1 em casa. A equipe busca manter a boa fase na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, A. Viscardi, S. Paglino e F. Fusco; L. Crecco, J. Bacci e L. Capezzi; M. Cuccurullo, A. Bolzán e E. Starita.
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; G. Favale, G. Rocchi, P. Martino e S. Oukhadda; F. Vezzoni, S. Pezzella e S. Girelli; A. Bentivegna, D. Castelli e J. Manconi.
Tudo sobre
Onde Assistir
Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 minutos
Mais Esportes
Com Rebeca Andrade, Brasil busca vaga olímpica no Mundial de Ginástica ArtísticaHá 3 horas
Onde Assistir
Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Vôlei
Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistirHá 10 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 11 horas
Internacional
Mirassol x Internacional: onde assistir, horário e escalaçõesHá 11 horas
Mais LANCE!