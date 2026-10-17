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Sorrento x Casertana: onde assistir, horário e escalações

Sorrento x Casertana: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:05
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Serie C1 2026/2027 - Sorrento x Casertana
Onde assistir ao vivo a partida entre Sorrento e Casertana pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sorrento e Casertana se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sorrento vem de derrota por 3 a 2 para o Scafatese, fora de casa, pela Serie C1. Antes disso, venceu o Casarano por 2 a 0 em casa e perdeu para o Foggia por 2 a 0 fora. A equipe busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 10
Fase: Girone C

Casertana vem de vitória por 3 a 1 sobre o Monopoli em casa, pela Serie C1. Antes disso, perdeu para o Cavese 1919 por 2 a 0 fora e para o Catania por 2 a 1 em casa. A equipe busca manter a boa fase na competição.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, A. Viscardi, S. Paglino e F. Fusco; L. Crecco, J. Bacci e L. Capezzi; M. Cuccurullo, A. Bolzán e E. Starita.

Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; G. Favale, G. Rocchi, P. Martino e S. Oukhadda; F. Vezzoni, S. Pezzella e S. Girelli; A. Bentivegna, D. Castelli e J. Manconi.

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