Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alcione Milano x Desenzano: onde assistir, horário e escalações

Alcione Milano x Desenzano: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:05
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Alcione Milano x Desenzano
Onde assistir ao vivo a partida entre Alcione Milano e Desenzano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Alcione Milano e Desenzano se enfrentam neste domingo (18), às 12h30, no Stadio Ferruccio, em Seregno, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Alcione Milano vem de três empates consecutivos: 1 a 1 fora de casa contra o Lecco, 2 a 2 em casa contra o Trento e 1 a 1 fora contra o Albinoleffe, todos pela Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho para subir na tabela do Girone A.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Ferruccio, Seregno
Rodada: 10
Fase: Girone A

Desenzano chega para o confronto após duas vitórias seguidas na Serie C1: 2 a 0 em casa contra o Dolomiti Bellunesi e 2 a 1 fora contra o Folgore Caratese. A equipe busca manter a boa fase para se consolidar no grupo.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Ferruccio, Seregno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; P. Chierichietti, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; R. Rebaudo, G. Galli e E. Lopes; F. Morselli, J. Pitou e L. Zini.

Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; M. Parlato, T. Panelli, A. Pilati e L. Giorgi; F. Liberati, A. De Francesco e L. Lupano; K. Biondi, C. Santini e S. Russini.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie C1 2026/2027 - Pescara x Ostiamare

Onde Assistir

Pescara x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Ospitaletto x Pergolettese

Onde Assistir

Ospitaletto x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Novara

Onde Assistir

Albinoleffe x Novara: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Barletta x Picerno

Onde Assistir

Barletta x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Sorrento x Casertana

Onde Assistir

Sorrento x Casertana: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Bari x Crotone

Onde Assistir

Bari x Crotone: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Mais LANCE!
Premier League 2026/2027 - Everton x Chelsea

Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Ravenna x Spezia

Ravenna x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Gubbio x Atalanta II

Gubbio x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Altamura

Cosenza x Altamura: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cavese 1919 x Casarano

Cavese 1919 x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Audace Cerignola x Savoia

Audace Cerignola x Savoia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Latina x Vis Pesaro

Latina x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Campobasso x Perugia

Campobasso x Perugia: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona

Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Rebeca Andrade manda beijo para o ginásio após execução do salto no Campeonato Brasileiro de Ginástica 2026, em Brasília

Com Rebeca Andrade, Brasil busca vaga olímpica no Mundial de Ginástica Artística

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Chapecoense

Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Praia Clube conquista o Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026

Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistir

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Coritiba

Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão