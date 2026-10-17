Alcione Milano x Desenzano: onde assistir, horário e escalações
Alcione Milano x Desenzano: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Alcione Milano e Desenzano se enfrentam neste domingo (18), às 12h30, no Stadio Ferruccio, em Seregno, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Alcione Milano vem de três empates consecutivos: 1 a 1 fora de casa contra o Lecco, 2 a 2 em casa contra o Trento e 1 a 1 fora contra o Albinoleffe, todos pela Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho para subir na tabela do Girone A.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Ferruccio, Seregno
Rodada: 10
Fase: Girone A
Desenzano chega para o confronto após duas vitórias seguidas na Serie C1: 2 a 0 em casa contra o Dolomiti Bellunesi e 2 a 1 fora contra o Folgore Caratese. A equipe busca manter a boa fase para se consolidar no grupo.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ferruccio, Seregno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; P. Chierichietti, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; R. Rebaudo, G. Galli e E. Lopes; F. Morselli, J. Pitou e L. Zini.
Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; M. Parlato, T. Panelli, A. Pilati e L. Giorgi; F. Liberati, A. De Francesco e L. Lupano; K. Biondi, C. Santini e S. Russini.
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