Barletta x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Barletta e Picerno se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no Stadio Cosimo Puttilli, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Barletta vem de empate em Barletta: 1 x 1 contra o Cavese 1919, pelo Serie C1, em 12 de outubro. Antes disso, o time perdeu para o Giugliano por 1 a 0, fora de casa, e para o Potenza por 4 a 1, em casa.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta

Rodada: 10

Fase: Girone C

O Picerno vem de derrota em Picerno: 1 x 2 contra o Cosenza, pelo Serie C1, em 12 de outubro. Também perdeu para o Potenza por 4 a 2, fora de casa, na rodada anterior.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 18 de outubro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Barletta

Técnico: M. Paci

A. Figliola; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, S. Piarulli e D. Franco; Mateus Castro, A. Ferrante e A. Partipilo.

Picerno

Técnico: C. De Luca

R. Marcone; A. Bassoli, D. Del Fabro, G. Bellodi e A. Gemignani; M. Scravaglieri, D. Franco e S. Bianchi; P. Virgilio, M. Kanoute e Leo Abreu.