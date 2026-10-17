Barletta x Picerno: onde assistir, horário e escalações
Barletta x Picerno: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Barletta e Picerno se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no Stadio Cosimo Puttilli, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Barletta vem de empate em Barletta: 1 x 1 contra o Cavese 1919, pelo Serie C1, em 12 de outubro. Antes disso, o time perdeu para o Giugliano por 1 a 0, fora de casa, e para o Potenza por 4 a 1, em casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
Rodada: 10
Fase: Girone C
O Picerno vem de derrota em Picerno: 1 x 2 contra o Cosenza, pelo Serie C1, em 12 de outubro. Também perdeu para o Potenza por 4 a 2, fora de casa, na rodada anterior.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Barletta
Técnico: M. Paci
A. Figliola; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, S. Piarulli e D. Franco; Mateus Castro, A. Ferrante e A. Partipilo.
Picerno
Técnico: C. De Luca
R. Marcone; A. Bassoli, D. Del Fabro, G. Bellodi e A. Gemignani; M. Scravaglieri, D. Franco e S. Bianchi; P. Virgilio, M. Kanoute e Leo Abreu.
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