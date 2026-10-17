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CRB-AL x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

CRB-AL x Botafogo-SP: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - CRB-AL x Botafogo-SP
Onde assistir ao vivo a partida entre CRB-AL e Botafogo-SP pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

CRB-AL e Botafogo-SP se enfrentam no dia 18 de outubro, às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O CRB-AL vem de empate em Fortaleza, 2 x 2, contra o Fortaleza, pela Série B, em 12 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time alagoano venceu o Atlético-GO por 3 x 1 em casa e perdeu para o São Bernardo por 3 x 1 fora.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

O Botafogo-SP vem de vitória sobre o Ceará por 1 x 0, pela Série B, em 12 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time paulista venceu o Operário-PR por 2 x 1 fora e perdeu para o Vila Nova-GO por 1 x 0 em casa.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
  • 📺 Onde assistir: X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Lucas Lovat, Bressan, Lyncon e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Victor Souza; Patrick Brey, Vilar, Ericson e Gabriel Inocêncio; Jonathan, Matheus Sales e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Hygor.

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Estádio Rei Pelé
Divulgação
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