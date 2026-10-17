CRB-AL x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações
CRB-AL x Botafogo-SP: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
CRB-AL e Botafogo-SP se enfrentam no dia 18 de outubro, às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O CRB-AL vem de empate em Fortaleza, 2 x 2, contra o Fortaleza, pela Série B, em 12 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time alagoano venceu o Atlético-GO por 3 x 1 em casa e perdeu para o São Bernardo por 3 x 1 fora.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
O Botafogo-SP vem de vitória sobre o Ceará por 1 x 0, pela Série B, em 12 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time paulista venceu o Operário-PR por 2 x 1 fora e perdeu para o Vila Nova-GO por 1 x 0 em casa.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió, Alagoas
- 📺 Onde assistir: X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Lucas Lovat, Bressan, Lyncon e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.
Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Victor Souza; Patrick Brey, Vilar, Ericson e Gabriel Inocêncio; Jonathan, Matheus Sales e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Hygor.
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