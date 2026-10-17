Vila Nova-GO x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações
Vila Nova-GO x Novorizontino: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Vila Nova-GO e Novorizontino se enfrentam no dia 18 de outubro, às 18h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da ESPN e Disney+, SportyNet (TV e YouTube) e RedeTV!. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Vila Nova-GO vem de vitória fora de casa contra o Náutico por 2 a 0, pelo Brasileirão Série B 2026, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores, empatou em casa com o Cuiabá-MT por 0 a 0 e venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, ambos pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 18h
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
Novorizontino vem de vitória em casa contra a Ponte Preta por 5 a 1, pelo Brasileirão Série B 2026, em 12 de outubro. Antes, venceu fora de casa o Náutico por 2 a 0 e, em casa, o Goiás por 3 a 0, todos pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
- 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+, SportyNet (TV e YouTube), RedeTV!
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Igor Cariús, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Hayner; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e Dellatorre.
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Sander, Maykon Jesus, Carlinhos e Madson; Juninho, Luís Oyama e Rômulo; Nicolas Careca, Ronald Barcellos e Carlão.
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