Ospitaletto x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações
Ospitaletto x Pergolettese: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ospitaletto e Pergolettese se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ospitaletto vem de vitória em Treviso: 0 x 1 Ospitaletto, pelo Serie C1, em 11 de outubro. Antes, empatou em Ospitaletto: 1 x 1 Renate, também pelo Serie C1, em 3 de outubro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 10
Fase: Girone A
Pergolettese vem de vitória em Pergolettese: 2 x 1 AC Carpi, pelo Serie C1, em 10 de outubro. Antes, empatou em Arzignano Valchiampo: 2 x 2 Pergolettese, também pelo Serie C1, em 3 de outubro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, R. Nessi, P. Parmiggiani e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e G. Mondini; C. Messaggi, F. Galuppini e F. Gobbi.
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; E. Zaia, T. Silvestri, L. Roversi e M. Arini; A. Berretta, M. Tremolada e A. Orlandi; A. Pala, D. Ferrandino e N. Corti.
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