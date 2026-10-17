Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ospitaletto x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações

Ospitaletto x Pergolettese: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:05
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Ospitaletto x Pergolettese
Onde assistir ao vivo a partida entre Ospitaletto e Pergolettese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Ospitaletto e Pergolettese se enfrentam no dia 18 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ospitaletto vem de vitória em Treviso: 0 x 1 Ospitaletto, pelo Serie C1, em 11 de outubro. Antes, empatou em Ospitaletto: 1 x 1 Renate, também pelo Serie C1, em 3 de outubro.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 10
Fase: Girone A

Pergolettese vem de vitória em Pergolettese: 2 x 1 AC Carpi, pelo Serie C1, em 10 de outubro. Antes, empatou em Arzignano Valchiampo: 2 x 2 Pergolettese, também pelo Serie C1, em 3 de outubro.

continua após a publicidade

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, R. Nessi, P. Parmiggiani e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e G. Mondini; C. Messaggi, F. Galuppini e F. Gobbi.

Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; E. Zaia, T. Silvestri, L. Roversi e M. Arini; A. Berretta, M. Tremolada e A. Orlandi; A. Pala, D. Ferrandino e N. Corti.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie C1 2026/2027 - Pescara x Ostiamare

Onde Assistir

Pescara x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Alcione Milano x Desenzano

Onde Assistir

Alcione Milano x Desenzano: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Albinoleffe x Novara

Onde Assistir

Albinoleffe x Novara: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Barletta x Picerno

Onde Assistir

Barletta x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Sorrento x Casertana

Onde Assistir

Sorrento x Casertana: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Serie C1 2026/2027 - Bari x Crotone

Onde Assistir

Bari x Crotone: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Mais LANCE!
Premier League 2026/2027 - Everton x Chelsea

Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Ravenna x Spezia

Ravenna x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Gubbio x Atalanta II

Gubbio x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Altamura

Cosenza x Altamura: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cavese 1919 x Casarano

Cavese 1919 x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Audace Cerignola x Savoia

Audace Cerignola x Savoia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Latina x Vis Pesaro

Latina x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Campobasso x Perugia

Campobasso x Perugia: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona

Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Rebeca Andrade manda beijo para o ginásio após execução do salto no Campeonato Brasileiro de Ginástica 2026, em Brasília

Com Rebeca Andrade, Brasil busca vaga olímpica no Mundial de Ginástica Artística

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Chapecoense

Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Praia Clube conquista o Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026

Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistir

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Coritiba

Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão