Pescara x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações
Pescara x Ostiamare: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pescara e Ostiamare se enfrentam neste domingo (18), às 12h30, no Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, em Pescara, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pescara vem de empate em casa contra o Guidonia Montecelio 1937 por 1 a 1, pela Serie C1, em 12 de outubro. Antes disso, conquistou uma vitória fora de casa contra o Livorno por 1 a 0, mas sofreu uma derrota em casa para o Spezia por 2 a 1. A equipe é treinada por A. Buscè.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
Rodada: 10
Fase: Girone B
Ostiamare vem de três empates consecutivos na Serie C1: 0 a 0 em casa contra o Pianese, 1 a 1 fora contra o Latina e 1 a 1 em casa contra o Forlì. A equipe é comandada por D. D'Antoni.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pescara
Técnico: A. Buscè
V. Fiorillo; G. Letizia, F. Pellacani, F. Nardin e F. Donati; J. Sardo, L. Valzania e F. Guccione; A. Ferraris, G. Parigi e P. Vitali.
Ostiamare
Técnico: D. D'Antoni
F. Vertua; M. Vagnoni, R. Brosco, P. Giordani e D. Piroli; F. Carbone, F. Casolari e D. Greco; F. Tosku, F. D'Andrea e R. Tonin.
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