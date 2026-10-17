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Gubbio x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações

Gubbio x Atalanta II: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Gubbio x Atalanta II
Onde assistir ao vivo a partida entre Gubbio e Atalanta II pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Gubbio e Atalanta II se enfrentam no dia 18 de outubro, às 9h30, no Stadio Pietro Barbetti, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Gubbio vem de derrota em Spezia, 2 x 0 para o Gubbio, pela Serie C1, em 10 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também perdeu para o Perugia por 3 a 1 em casa e para o Ravenna por 2 a 0 fora, todos pela Serie C1 2026/2027.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
Rodada: 10
Fase: Girone B

Atalanta II vem de derrota em Latina, 2 x 0 para o Atalanta II, pela Serie C1, em 14 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também perdeu para a Torres por 2 a 1 fora, todos pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Gubbio
Técnico: P. Braglia
N. Bagnolini; F. Zallu, M. Ferrini, L. Baroncelli e L. Podda; F. Carraro, G. Rosaia e M. Spina; E. Baldini, A. La Mantia e T. Ghirardello.

Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; F. Simonetto, I. Isoa, J. Mirra e F. Bergonzi; D. Ghislandi, S. Levak e F. Steffanoni; A. Bonanomi, G. Bertolini e G. Misitano.

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