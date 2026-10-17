Avaí x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalações
Avaí x Athletic Club MG: pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Avaí e Athletic Club MG se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da Disney+ e ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Avaí vem de vitória fora de casa contra o Cuiabá-MT por 1 a 0, pela Série B, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores, o time também venceu o Londrina-PR por 2 a 1 em casa, mas perdeu para o Ceará por 1 a 0, em casa.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, Santa Catarina
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
O Athletic Club MG vem de empate em casa contra o Londrina-PR por 2 a 2, pela Série B, em 13 de outubro. Antes, sofreu derrotas para Goiás por 2 a 1 fora de casa e para o Sport por 2 a 1 em casa.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, Santa Catarina
- 📺 Onde assistir: Disney+, ESPN
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Jefferson, Allyson e João Vitor; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Paulo Vitor, Wenderson e Caio Suassuna.
Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Luan Polli; J. Torres, Lucas Belezi, Jhonatan Silva e Enzo; Diogo Batista, João Miguel e Jota; Kauan Lindes, Max e D. Vera.
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