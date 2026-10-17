Ravenna x Spezia: onde assistir, horário e escalações
Ravenna x Spezia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ravenna e Spezia se enfrentam no dia 18 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Bruno Benelli, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Ravenna vem de vitória em Ravenna 3 x 1 Campobasso, pela Serie C1, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Ravenna 2 x 0 Gubbio e perdeu Pianese 2 x 1 Ravenna, todos pela Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
Rodada: 10
Fase: Girone B
O Spezia vem de vitória em Spezia 2 x 0 Gubbio, pela Serie C1, em 10 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Reggiana 0 x 1 Spezia e Pescara 1 x 2 Spezia, todos pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; L. Falbo, A. Esposito, G. Zaro e G. Donati; Vinicius, L. Da Pozzo e D. Casiraghi; L. Lonardi, M. Maggio e S. Rabbi.
Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; A. Matějů, R. Sganzerla, M. Šapola e J. Oyono; G. Capomaggio, C. Limonelli e K. Bright; A. Cardinali, S. Mazzocchi e D. Cazzadori.
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