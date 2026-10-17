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Ravenna x Spezia: onde assistir, horário e escalações

Ravenna x Spezia: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Ravenna x Spezia
Onde assistir ao vivo a partida entre Ravenna e Spezia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Ravenna e Spezia se enfrentam no dia 18 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Bruno Benelli, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Ravenna vem de vitória em Ravenna 3 x 1 Campobasso, pela Serie C1, em 11 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Ravenna 2 x 0 Gubbio e perdeu Pianese 2 x 1 Ravenna, todos pela Serie C1 2026/2027.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
Rodada: 10
Fase: Girone B

O Spezia vem de vitória em Spezia 2 x 0 Gubbio, pela Serie C1, em 10 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Reggiana 0 x 1 Spezia e Pescara 1 x 2 Spezia, todos pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 18 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; L. Falbo, A. Esposito, G. Zaro e G. Donati; Vinicius, L. Da Pozzo e D. Casiraghi; L. Lonardi, M. Maggio e S. Rabbi.

Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; A. Matějů, R. Sganzerla, M. Šapola e J. Oyono; G. Capomaggio, C. Limonelli e K. Bright; A. Cardinali, S. Mazzocchi e D. Cazzadori.

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