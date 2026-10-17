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Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Brentford x Liverpool: pela 7ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 04:10
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Premier League 2026/2027 - Brentford x Liverpool
Onde assistir ao vivo a partida entre Brentford e Liverpool pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Invicto há 12 partidas, o Brentford recebe o Liverpool neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres, pela sétima rodada da Premier League. Quarto colocado, com dez pontos, o time da casa tenta manter o bom início de campeonato, enquanto os Reds buscam a recuperação após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City. A partida terá transmissão do Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

BRE
LIV
Campeonato
Premier League 2026/2027
Data e Hora
17/10/2026, 11:00
Local
Gtech Community Stadium - Brentford, Middlesex
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Brentford ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês, com dez pontos, e é um dos três clubes que ainda não perderam nesta edição da competição. A equipe comandada por Keith Andrews soma duas vitórias e quatro empates, com 12 gols marcados e seis sofridos.

Para enfrentar o Liverpool, o treinador pode ter problemas no ataque. Kevin Schade, artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão diante do Aston Villa e é dúvida. Antoni Milambo, Joshua Dasilva e Mikkel Damsgaard também estão fora.

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O Liverpool, por sua vez, aparece na nona posição, com nove pontos, e venceu apenas duas das seis partidas disputadas na Premier League. No último domingo (11), a equipe perdeu por 3 a 0 para o Manchester City, em Anfield, resultado que encerrou uma sequência de sete jogos sem derrota em todas as competições.

O técnico Andoni Iraola também precisa administrar o desgaste provocado pelo intervalo inferior a 72 horas entre o confronto e a partida contra o LASK, pela Champions League. Ryan Gravenberch está suspenso após ser expulso contra o Manchester City, enquanto Szoboszlai, Gakpo e Alexander Isak serão avaliados. Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Vitezslav Jaros seguem como desfalques.

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Ficha técnica

BRENTFORD 🆚 LIVERPOOL

🏆 Competição: Premier League — 7ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, Londres, Inglaterra
📺 Transmissão: Disney+ Premium

Prováveis escalações

🔴⚪ BRENTFORD (Técnico: Keith Andrews)

Caoimhín Kelleher; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp van den Berg e El Hadji Malick Diouf; Yehor Yarmoliuk e Vitaly Janelt; Antony, Keane Lewis-Potter e Dango Ouattara; Igor Thiago.

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🔴 LIVERPOOL (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister e Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz e Víctor Muñoz; Lewis Koumas.

Premier League 2026/2027 - Brentford x Liverpool
Onde assistir ao vivo a partida entre Brentford e Liverpool pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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