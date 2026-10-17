Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações
Brentford x Liverpool: pela 7ª rodada da Premier League 2026/2027.
Invicto há 12 partidas, o Brentford recebe o Liverpool neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres, pela sétima rodada da Premier League. Quarto colocado, com dez pontos, o time da casa tenta manter o bom início de campeonato, enquanto os Reds buscam a recuperação após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City. A partida terá transmissão do Disney+ Premium. Clique para assistir no Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Brentford ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês, com dez pontos, e é um dos três clubes que ainda não perderam nesta edição da competição. A equipe comandada por Keith Andrews soma duas vitórias e quatro empates, com 12 gols marcados e seis sofridos.
Para enfrentar o Liverpool, o treinador pode ter problemas no ataque. Kevin Schade, artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão diante do Aston Villa e é dúvida. Antoni Milambo, Joshua Dasilva e Mikkel Damsgaard também estão fora.
O Liverpool, por sua vez, aparece na nona posição, com nove pontos, e venceu apenas duas das seis partidas disputadas na Premier League. No último domingo (11), a equipe perdeu por 3 a 0 para o Manchester City, em Anfield, resultado que encerrou uma sequência de sete jogos sem derrota em todas as competições.
O técnico Andoni Iraola também precisa administrar o desgaste provocado pelo intervalo inferior a 72 horas entre o confronto e a partida contra o LASK, pela Champions League. Ryan Gravenberch está suspenso após ser expulso contra o Manchester City, enquanto Szoboszlai, Gakpo e Alexander Isak serão avaliados. Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Vitezslav Jaros seguem como desfalques.
Ficha técnica
BRENTFORD 🆚 LIVERPOOL
🏆 Competição: Premier League — 7ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, Londres, Inglaterra
📺 Transmissão: Disney+ Premium
Prováveis escalações
🔴⚪ BRENTFORD (Técnico: Keith Andrews)
Caoimhín Kelleher; Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp van den Berg e El Hadji Malick Diouf; Yehor Yarmoliuk e Vitaly Janelt; Antony, Keane Lewis-Potter e Dango Ouattara; Igor Thiago.
🔴 LIVERPOOL (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister e Trey Nyoni; Bradley Barcola, Florian Wirtz e Víctor Muñoz; Lewis Koumas.
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