Bari x Crotone: onde assistir, horário e escalações
Bari x Crotone: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Bari e Crotone se enfrentam no dia 18 de outubro, às 10h, no Stadio Comunale San Nicola, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Bari vem de vitória em casa por 2 a 0 contra o Giugliano, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes disso, sofreu derrota fora de casa para a Salernitana por 2 a 1, também pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 18 de outubro de 2026, às 10h
Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
Rodada: 10
Fase: Girone C
O Crotone vem de duas derrotas consecutivas pela Serie C1: perdeu em casa para o Audace Cerignola por 3 a 2, em 10 de outubro, e fora de casa para o Catania por 2 a 1, em 3 de outubro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 18 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale San Nicola, Bari
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; M. Anzolin, M. Elia, N. Cocetta e V. Mogoș; L. Mendicino, L. Grgić e G. Maggiore; M. Della Morte, A. Tribuzzi e K. Butić.
Crotone
Técnico: L. Greco
A. Martino; W. Guerra, G. Tanco, N. Armini e A. Veltri; F. Grosso, F. Crapisto e K. Barcella; M. Zunno, A. Musso e E. Brignola.
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