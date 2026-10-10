Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (10)
Partidas envolvem diferentes campeonatos e marcam dia cheio no futebol; no Brasileirão Lucas Moura deve voltar após cinco meses afastado por lesão
Para os fãs de futebol, este sábado (10) terá uma programação movimentada com diversas partidas pelas principais ligas europeias e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Arsenal x Leeds United, Rayo Vallecano x Athletic Bilbao, Napoli x Frosinone, Vasco x Remo-PA e São Paulo x Vitória.
➡️ Lucas Moura pode alcançar marca rara com retorno após lesão no tendão de Aquiles
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 10 de outubro de 2026):
Premier League
8h30 – Arsenal x Leeds United – Disney +
11h – Aston Villa x Brentford – Disney +
11h – Sunderland x Brighton & Hove Albion – Disney +
11h – Ipswich Town x Fulham – Disney +
11h – Chelsea x Bournemouth – Disney +
13h30 – Manchester United x Tottenham – Disney +
La Liga
9h – Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – Disney + e Prime Video
11h15 – Alavés x Atlético de Madrid – Disney + e Prime Video
13h30 – Barcelona x Getafe – Disney + e Prime Video
16h – Real Madrid x Villarreal – Disney + e Prime Video
Serie C1
9h30 – Vis Pesaro x Grosseto
9h30 – Pergolettese x AC Carpi
9h30 – Savoia x Internazionale II
9h30 – Crotone x Audace Cerignola
9h30 – Casertana x Monopoli
9h30 – Bari x Giugliano
12h30 – Pineto x Reggiana
12h30 – Ostiamare x Pianese
12h30 – Novara x Cittadella
12h30 – Lumezzane x Albinoleffe
12h30 – Desenzano x Dolomiti Bellunesi
12h30 – Arzignano Valchiampo x Juventus II
15h30 – Spezia x Gubbio
Serie A TIM
10h – Genoa x Fiorentina – Disney +
15h45 – Napoli x Frosinone
13h – Internazionale x Parma
Bundesliga
10h30 – Hoffenheim x Hamburgo – OneFootball
10h30 – Augsburg x Bayern Munique – Sportv, SportyNet (YouTube) e OneFootball
10h30 – Mainz x Bayer Leverkusen – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Paderborn x Stuttgart – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Union Berlin x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball
13h30 – RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – SportyNet (TV e YouTube), Xsports e OneFootball
Liga
10h50 – Al Hazm Rass x NEOM
11h55 – Al Ittifaq x Al Khaleej
15h – Al Hilal x Al Ittihad – Canal GOAT e Bandsports
UEFA Youth League
12h – Dinamo Tbilisi U19 x Dinamo Minsk U19
Ligue 1
12h15 – Lille x Le Havre – Cazé TV
15h45 – Lorient x Paris FC – Cazé TV
15h45 – Monaco x Toulouse – Cazé TV
15h45 – Brestois x Angers – Cazé TV
15h45 – Paris Saint Germain x Le Mans
Série C
17h – Botafogo-PB x Santa Cruz – SportyNet
17h – Brusque x Paysandu – SportyNet
17h – Maringá x Floresta-CE – Canal do Benja, SportyNet e TMC
17h – Ferroviária x Inter de Limeira – Canal do Benja, Band e TMC
Brasileirão Série A
18h – Vasco x Remo-PA – Premiere, Cazé TV, Record e YouTube
21h – São Paulo x Vitória – Premiere e Sportv
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