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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (10)

Partidas envolvem diferentes campeonatos e marcam dia cheio no futebol; no Brasileirão Lucas Moura deve voltar após cinco meses afastado por lesão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/10/2026 09:03
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Raphinha comemora gol
Raphinha comemorando gol pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)

Para os fãs de futebol, este sábado (10) terá uma programação movimentada com diversas partidas pelas principais ligas europeias e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Arsenal x Leeds United, Rayo Vallecano x Athletic Bilbao, Napoli x Frosinone, Vasco x Remo-PA e São Paulo x Vitória.

➡️ Lucas Moura pode alcançar marca rara com retorno após lesão no tendão de Aquiles

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 10 de outubro de 2026):

Premier League

8h30 – Arsenal x Leeds United – Disney +

11h – Aston Villa x Brentford – Disney +

11h – Sunderland x Brighton & Hove Albion – Disney +

11h – Ipswich Town x Fulham – Disney +

11h – Chelsea x Bournemouth – Disney +

13h30 – Manchester United x Tottenham – Disney +

La Liga

9h – Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – Disney + e Prime Video

11h15 – Alavés x Atlético de Madrid – Disney + e Prime Video

13h30 – Barcelona x Getafe – Disney + e Prime Video

16h – Real Madrid x Villarreal – Disney + e Prime Video

Serie C1

9h30 – Vis Pesaro x Grosseto

9h30 – Pergolettese x AC Carpi

9h30 – Savoia x Internazionale II

9h30 – Crotone x Audace Cerignola

9h30 – Casertana x Monopoli

9h30 – Bari x Giugliano

12h30 – Pineto x Reggiana

12h30 – Ostiamare x Pianese

12h30 – Novara x Cittadella

12h30 – Lumezzane x Albinoleffe

12h30 – Desenzano x Dolomiti Bellunesi

12h30 – Arzignano Valchiampo x Juventus II

15h30 – Spezia x Gubbio

Serie A TIM

10h – Genoa x Fiorentina – Disney +

15h45 – Napoli x Frosinone

13h – Internazionale x Parma

Bundesliga

10h30 – Hoffenheim x Hamburgo – OneFootball

10h30 – Augsburg x Bayern Munique – Sportv, SportyNet (YouTube) e OneFootball

10h30 – Mainz x Bayer Leverkusen – Canal GOAT e OneFootball

10h30 – Paderborn x Stuttgart – Canal GOAT e OneFootball

10h30 – Union Berlin x Elversberg – Canal GOAT e OneFootball

13h30 – RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – SportyNet (TV e YouTube), Xsports e OneFootball

Liga

10h50 – Al Hazm Rass x NEOM

11h55 – Al Ittifaq x Al Khaleej

15h – Al Hilal x Al Ittihad – Canal GOAT e Bandsports

UEFA Youth League

12h – Dinamo Tbilisi U19 x Dinamo Minsk U19

Ligue 1

12h15 – Lille x Le Havre – Cazé TV

15h45 – Lorient x Paris FC – Cazé TV

15h45 – Monaco x Toulouse – Cazé TV

15h45 – Brestois x Angers – Cazé TV

15h45 – Paris Saint Germain x Le Mans

Série C

17h – Botafogo-PB x Santa Cruz – SportyNet

17h – Brusque x Paysandu – SportyNet

17h – Maringá x Floresta-CE – Canal do Benja, SportyNet e TMC

17h – Ferroviária x Inter de Limeira – Canal do Benja, Band e TMC

Brasileirão Série A

18h – Vasco x Remo-PA – Premiere, Cazé TV, Record e YouTube

21h – São Paulo x Vitória – Premiere e Sportv

Lucas Moura volta neste sábado (10) após seis meses parado - (Foto:(Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
Lucas Moura volta neste sábado (10) após seis meses parado - (Foto:(Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br><br>

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