Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (29), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Campeonato Turco, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Campeonato Português e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 29 de março de 2025)

Brasileirão

Cruzeiro x Mirassol - 18h30 - Prime Video

São Paulo x Sport - 18h30 - Premiere

Grêmio x Atlético-MG - 18h30 - Premiere

Fortaleza x Fluminense - 18h30 - Premiere

Juventude x Vitória - 18h30 - Premiere

Flamengo x Internacional - 21h - Sportv e Premiere

Copa da Inglaterra (Quartas)

Fulham x Crystal Palace - 9h15 - ESPN e Disney+

Brighton x Nottingham Forest - 14h15 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Real Sociedad x Valladolid - 10h - ESPN 4 e Disney+

Espanyol x Atlético de Madrid - 12h15 - ESPN e Disney+

Alavés x Rayo Vallecano - 14h30 - Disney+

Real Madrid x Leganés - 17h - ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Real Madrid recebe o Leganés pelo Campeonato Espanhol (Foto: Oscar DEL POZO CAÑAS / AFP)

Campeonato Turco

Trabzonspor x Göztepe - 10h - Disney+

Besiktas x Galatasaray - 14h30 - Disney+

Campeonato Italiano

Como x Empoli - 11h - Disney+

Venezia x Bologna - 11h - Disney+

Juventus x Genoa - 14h - Disney+

Lecce x Roma - 16h45 - Disney+

Campeonato Alemão

Bayern x St. Pauli - 11h30 - Sportv, CazéTV, Nosso Futebol e OneFootball

Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig - 11h30 - OneFootball

Holstein Kiel x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball

Hoffenheim x Augsburg - 11h30 - OneFootball

Wolfsburg x Heidenheim - 11h30 - OneFootball

Eintracht Frankfurt x Stuttgart - 14h30 - RedeTV!, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

Reims x Olympique de Marseille - 13h - CazéTV

Saint-Étienne x PSG - 15h - CazéTV

Monaco x Nice - 17h05 - CazéTV

Campeonato Português

Gil Vicente x Benfica - 17h15 - Disney+

Estrela da Amadora x Sporting - 15h - Disney+

Braga x Arouca - 17h30 - Disney+

Campeonato Escocês

Dundee x Rangers - 14h30 - Disney+

Campeonato Argentino

Instituto x San Martín - 16h30 - Disney+

River Plate x Rosario Central - 21h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Belga

Union Saint-Gilloise x Royal Antwerp - 16h45 - Disney+

Campeonato Holandês

NEC Nijmegen x AZ Alkmaar - 17h - Disney+

Campeonato Paulista A2 (Semifinal)

Primavera x Taubaté - 15h - TV Cultura e Canal GOAT

Capivariano x Ituano - 17h30 - Ulisses TV e Canal GOAT

Campeonato Mato-Grossense (Final)

Cuiabá x Primavera-MT - 15h30 (MT) - Globo

Campeonato Acreano (Final)

Galvez x Independência-AC - 15h30 (AC) - TV Gazeta (Record Acre)

Campeonato Paranaense (Final)

Operário-PR x Maringá - 16h - RICtv Record e Nsports

Campeonato Potiguar (Final)

ABC x América-RN - 16h - TV Tropical (Record) e Canal GOAT

Campeonato Candango (Final)

Capital x Gama - 16h - Record Brasília

Campeonato Piauiense (Final)

Piauí x Fluminense-PI - 16h - TV Cidade Verde (SBT)

Campeonato Sergipano (Final)

Confiança x Itabaiana - 16h30 - TV Atalaia (Record)

MLS

New England Revolution x New York Red Bulls - 15h30 - Apple TV+

Toronto x Vancouver Whitecaps - 15h30 - Apple TV+

Colorado Rapids x Charlotte - 17h30 - Apple TV+

Inter Miami x Philadelphia Union - 20h30 - Apple TV+

Atlanta United x New York City - 20h30 - Apple TV+

DC United x Columbus Crew - 20h30 - Apple TV+

Chicago Fire x Montréal - 21h30 - Apple TV+

Dallas x Sporting Kansas City - 21h30 - Apple TV+

Minnesota United x Real Salt Lake - 21h30 - Apple TV+

Nashville x Cincinnati - 21h30 - Apple TV+

Los Angeles Galaxy x Orlando City - 23h30 - Apple TV+

San Diego x Los Angeles FC - 23h30 - Apple TV+

San Jose Earthquakes x Seattle Sounders - 23h30 - Apple TV+

Brasileirão Feminino

Palmeiras feminino x Grêmio feminino - 15h - Sportv

Campeonato Espanhol Feminino

Atlético de Madrid feminino x Valencia feminino - 15h - DAZN

Liga Feminina dos EUA (NWSL)

Orlando Pride x San Diego Wave - 13h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Werder Bremen feminino x Eintracht Frankfurt feminino - 8h - DAZN

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Watford x Plymouth - 9h30 - Disney+

Burnley x Bristol City - 12h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Eldense x Burgos - 10h - Disney+

Racing Ferrol x Deportivo La Coruña - 12h15 - Disney+

Racing Santander x Zaragoza - 14h30 - Disney+